Aagesen homenajea al jefe de la delegación valenciana de Aemet: "Sometido a una sobreexposición pública en mayúsculas"

José Ángel Núñez reconoce la "tensión" de estos meses tras la dana de octubre y asegura: "Estoy satisfecho por el trabajo que he hecho"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha homenajeado al jefe de la delegación territorial de la Comunidad Valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Ángel Núñez, del que ha asegurado que se ha visto sometido a una "sobreexposición pública en mayúsculas".

"Creo que es el día para destacar la labor de una persona muy singular con nombres y apellidos que se ha visto sometida también, yo diría, a una sobreexposición pública en mayúsculas, José Ángel Núñez", según Aagesen en relación a la que se ha visto sometido este profesional tras la dana que afectó a Valencia el pasado mes de octubre.

Aagesen lo ha indicado este lunes en el acto del Día Meteorológico Mundial, este año con el lema 'Juntos reduzcamos la brecha de los sistemas de alerta temprana', en el que ha entregado junto con la presidenta de la Aemet, María José Rallo, una placa de homenaje a Núñez. También se ha hecho entrega de los reconocimientos a las personas jubiladas de Aemet este año y de los premios a los colaboradores de la Red de Observación de Aemet.

Por su parte, José Ángel Núñez ha destacado que durante estos meses, tras la dana, ha hecho "lo que cree que debía hacer", por lo que está "satisfecho", aunque ha señalado que también ha recibido "ataques personales".

"Han sido momentos muy tensos porque no solamente ha sido hablar por una institución, ha habido también ataques personales, pero la verdad es que después de todo el tiempo que ha pasado creo que estoy satisfecho por el trabajo que he hecho y desde luego sí que quiero dar muchas gracias por el agradecimiento y del apoyo que he recibido", según Núñez, quien ha sido el primero en recoger esta condecoración y recibir el homenaje.

Aagesen ha reivindicado también el valor de toda la Agencia de Meteorología, "primer estabón de la cadena": "Hoy es ese primer eslabón de la cadena para emitir los avisos y que lleguen a la población, para que cada uno en el ejercicio de sus competencias levante la voz también de alerta y lleguen todas las medidas de protección posibles a la ciudadanía en su conjunto".

Ha afirmado que la Aemet transmite "información veraz" para que llegue a la población pero también a quienes toman las decisiones, a los políticos.

Además, según Aagesen, la dana del 29 de octubre recuerda "algo tan simple y tan sencillo" como que es preciso acelerar todas las acciones del Pacto Verde para estar preparados para el cambio climático.

"Una referencia al 29 de octubre, a esa dana que ha sido la mayor catástrofe que hemos vivido en nuestro país con seguridad en este siglo XXI y seguramente si vamos mucho más atrás. Una dana que nos recuerda algo tan simple y tan sencillo como que tenemos que acelerar todas las acciones para protegernos, todas las acciones de ese Pacto Verde para estar preparados tanto en adaptación como mitigación al cambio climático", ha indicado.