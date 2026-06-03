Aagesen irá esta tarde al Puesto de Mando Avanzado en Los Garres para seguir la evolución del incendio en Murcia

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado este miércoles que se desplazará esta tarde al Puesto de Mando Avanzado en Los Garres para seguir la evolución del incendio en Murcia.

"Esta tarde me desplazaré al Puesto de Mando Avanzado en Los Garres para seguir la evolución del incendio en Murcia. Mi reconocimiento a todos los efectivos del operativo, entre los que se encuentran medios de Transición Ecológica, que están demostrando, como siempre, su profesionalidad y entrega", ha indicado a través de su perfil en Bluesky.

El incendio ha afectado a 177 hectáreas, según ha informado este miércoles en 'X' el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia con datos de las 07:30. Además, el organismo ha explicado que en las labores de extinción trabajan un total de seis brigadas forestales y dos de intervención rápida con técnicos y personal de coordinación.

Asimismo, colaboran dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia con sus respectivas brigadas helitransportadas, bomberos del Consorcio y 200 militares y 70 medios de la Unidad Militar de emergencias (UME). A las 09:38, Transición Ecológica ha añadido que hay desplegados en el incendio dos aviones anfibios ALFA, un anfibio FOCA, un avión ACO y helicóptero KILO.