Aagesen pide trabajar "unidos" por infraestructuras "resilientes" al cambio climático ante el accidente de Rodalies

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita la 46ª Feria Internacional de Turismo-FITUR 2026, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha pedido este viernes que las distintas administraciones públicas trabajen "unidas" para crear infraestructuras "resilientes" al cambio climático tras el accidente de Rodalies del martes en Gelida (Barcelona), donde el el derrumbe de un muro de contención de la vía por el temporal provocó el choque de un tren que dejó un fallecido --el maquinista-- y varios heridos de distinta gravedad.

"Es fundamental que hagamos infraestructuras resilientes ante esos impactos (del cambio climático) y que todas las administraciones trabajemos unidas para que eso se consiga", ha señalado durante su visita a FITUR.

En este sentido, ha asegurado que para el Gobierno es "fundamental" tener en cuenta "siempre" la variable climática a la hora de construir las infraestructuras. "Es uno de los grandes pilares del (Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática", ha subrayado.

"MÁXIMA PRECAUCIÓN" ANTE LA BORRASCA INGRID

A su vez, también ha llamado a la "máxima precaución" ante los posibles efectos de la borrasca de gran impacto Ingrid, que dejará nieve en cotas bajas y temporal marítimo en el cuadrante noroccidental de la Península durante este fin de semana, según el aviso especial emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por ello, ha pedido no acercarse a la costa en las zonas implicadas y seguir "todas las indicaciones de fuentes oficiales", por ejemplo de la Dirección General de Tráfico (DGT) en lo que se refiere al transporte por carretera que pueda verse afectado por la nieve.

En cualquier caso, ha recalcado que España tiene "una dotación bastante diversificada" en su territorio que puede permitir garantizar el suministro "en todo momento". "Es lo que esperamos, que no tenga ninguna incidencia a este respecto", ha indicado.