Aagesen se reúne con socios del Gobierno para avanzar en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha mantenido este miércoles en el Congreso de los Diputados una ronda de contactos con distintos grupos parlamentarios para avanzar en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, según han explicado fuentes del propio Ministerio.

En concreto, se ha reunido con Sumar, PNV, ERC, EH Bildu, Coalición Canaria y UPN, en el marco del diálogo abierto con los grupos para recabar aportaciones y avanzar en una respuesta compartida ante la emergencia climática. Compromís y BNG no han podido participar en esta ronda y se prevé mantener un encuentro próximamente.

Durante los encuentros, Aagesen ha trasladado su voluntad de seguir avanzando en el pacto desde el diálogo y buscando puntos de encuentro. Fuentes de Transición Ecológica inciden en que el Gobierno "mantiene abierta la vía de diálogo con todas las fuerzas políticas aunque PP, Junts y Podemos no hayan participado en esta ronda de contactos.

Según explican, el objetivo de estos encuentros es seguir incorporando propuestas y aportaciones de los grupos parlamentarios a un acuerdo que, "con vocación de permanencia, permita reforzar la capacidad de España para anticiparse, adaptarse y responder a los impactos de la emergencia climática".

Aagesen ha señalado que la meta es que este Pacto sea "un compromiso compartido, con vocación de permanencia y con la mayor base social y política posible". Por ello, ha recalcado que el Gobierno "tiende su mano" en este tema.

"La emergencia climática no entiende de fronteras, tampoco de legislaturas y tenemos los efectos más y más evidentes. Por eso es más necesario que nunca alcanzar un acuerdo que nos permita estar mejor preparados, reducir nuestra vulnerabilidad, proteger a la ciudadanía ante los impactos del cambio climático", ha subrayado.