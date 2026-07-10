Aagesen traslada su "profunda tristeza" ante las "devastadoras consecuencias" de Los Gallardos (Almería)

El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha, a 10 de julio de 2026, en Garrucha, Almería, Andalucía (España). - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha trasladado su "profunda tristeza" ante las "devastadoras consecuencias" del incendio en Los Gallardos (Almería).

"Profunda tristeza ante las devastadoras consecuencias del incendio en Los Gallardos. Todo mi cariño y mis condolencias a las familias de las personas fallecidas y mis deseos de una pronta recuperación a los heridos", ha señalado en sus redes sociales.

A su vez, ha indicado que efectivos de Transición Ecológica y de la Unidad Militar de Emergencias siguen colaborando en las labores de extinción.