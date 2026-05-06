Abascal dice que no le consta petición de reunión de obispos, pero estaría "encantado" de hablar sobre la regularización

El presidente de Vox, Santiago Abascal junto al candidato a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira en un acto público. A 17 de abril del 2026 en Huelva (Andalucía. España). - Clara Carrasco - Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha respondido a los obispos españoles que no le consta la petición de reunión, pero se ha mostrado dispuesto a dialogar con los mismos sobre la regularización extraordinaria de migrantes.

"No tengo ninguna constancia de esa petición. Hace no mucho coincidí con Mons. Argüello en la presentación de un libro y no me dijo nada. Pero encantados de hablar con la Conferencia Episcopal para explicar que la regularización masiva es una invasión encubierta. Y que todas las instituciones que la avalen son responsables del daño directo que se causa a los españoles", ha indicado en un mensaje en la red social X.

Así lo ha puesto de manifiesto Abascal después de que el secretario general de la Conferencia Episcopal España (CEE), Francisco César García Magán, haya señalado este miércoles, en un encuentro con responsables de medios de comunicación, que emplazaron al político a tomar o un "café" o una "cerveza", pero que, sin embargo, es una petición que no obtuvo ninguna réplica.

En este sentido, Abascal, que ha compartido en su mensaje la información de Europa Press, ha destacado sobre los migrantes que han entrado dos millones y medio de personas en dos años. "Y llegarán más en los próximos, si no lo evitamos", ha advertido.

Igualmente, ha afirmado que existe "una gran mayoría de españoles, (muchos de ellos católicos y bastantes obispos) que saben que hay que cambiar de rumbo".

CHOQUE DE POSTURAS

Esta información se conoce en un momento de tensión en las relaciones entre la Conferencia Episcopal y el líder de Vox, por su choque de posturas sobre la acogida de migrantes, la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno y la 'prioridad nacional' y a un mes de la visita del Papa León XIV a España, con la prevista intervención del Pontífice ante el Congreso de los Diputados.

El cruce de acusaciones entre la formación que dirige Abascal y los prelados comenzó el pasado 23 de abril cuando el obispo de Canarias, José Mazuelos, sugirió que a "mucha gente habría que meterla en un cayuco cinco días sin comer" para que se pusieran en la piel de las personas migrantes.

El secretario general de la CEE acusó entonces a Abascal de "injuria" por acusarles de "hacer negocio con la inmigración ilegal" y mostró su rechazo a la "prioridad nacional" que propone Vox asegurando que la Iglesia "nunca estará" a favor de "excluir o anular al otro".

Ante estas palabras, el líder de Vox acusó de nuevo a los obispos españoles de hacer "negocio" con la "invasión" migratoria y les reprochó que "esa es su prioridad".

"Este personaje nunca se atreve a criticar al gobierno mafioso. Porque el gobierno le proporciona su negocio con la invasión. Y esa es su prioridad: el negocio. Y el desprecio profundo a los españoles que quieren defender su patria", dijo Abascal, en un mensaje publicado en su cuenta de 'X', junto a un vídeo de García Magán.

Además, esta escalada dialéctica se produjo pocos días después del choque de posturas de la Iglesia con PP y Vox por el real decreto del Gobierno para la regularización extraordinaria de migrantes, y tras conocerse el acuerdo de gobierno en Extremadura, que habla de la "supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal", que según dijeron desde Vox, también incluye a las de la Iglesia.