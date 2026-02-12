Abierta la convocatoria del XIV Premio Internacional de Periodismo 'Cátedra Manu Leguineche'

Archivo - Premio Manu Leguineche - DIPUTACION GUADALAJARA - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Universidad de Alcalá (UAH), la Diputación Provincial de Guadalajara, el Ayuntamiento de Brihuega, la Asociación de la Prensa de Guadalajara y la Fundación General de la Universidad de Alcalá han convocado el XIV Premio Internacional de Periodismo 'Cátedra Manu Leguineche'.

Así lo ha anunciado la FAPE, que ha recordado que el galardón busca reconocer a periodistas cuya trayectoria sea destacable por su independencia, rigor, respeto a la verdad y defensa de la libertad de información, así como de aquellas instituciones o medios de comunicación que hayan destacado en estos valores.

La federación ha destacado que el premio está dotado con 8.000 euros, un símbolo institucional representativo y la distinción como profesor honorífico de la Cátedra Manu Leguineche por parte de la UAH.

De este modo, los candidatos podrán ser propuestos por asociaciones y colectivos profesionales de periodistas, por empresas vinculadas al periodismo, por las instituciones convocantes y por cualquier miembro del Jurado. También podrán presentarse candidaturas libremente a título individual. El plazo de presentación finaliza a las 14.00 horas del 18 de marzo de 2026.

El fallo del Jurado se dará a conocer en un acto solemne que se celebrará en la Diputación de Guadalajara entre el 6 de abril y 22 de abril de 2026, y se entregará en la Villa de Brihuega, el 18 de junio de 2026.

El premio ha recaído en las trece anteriores ediciones en Lydia Cacho (2010), Javier Espinosa (2011), Roger Jiménez (2015), Fidel Raso (2016), Mikel Ayestaran (2017), Pilar Bonet (2018), José Antonio Guardiola (2019), Pepa Bueno (2020), Gervasio Sánchez (2021), Ramón Lobo (2022), Fran Sevilla (2023), Almudena Ariza (2024) y Martín Caparrós (2025).