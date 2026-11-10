La Academia de Televisión confirma su disposición para que se puedan celebrar los debates electorales

Archivo - Maria Casado en los Premios Iris 2025 en la Real Casa de Correo a 16 de Enero de 2026 en Madrid (España). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ha confirmado su disposición para ofrecer a los ciudadanos el debate o debates electorales televisados que "consensuadamente se estimen oportunos" de cara a la convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre,

La presidenta de la Academia, María Casado, ha ofrecido a televisiones y partidos la fórmula de la señal institucional de anteriores debates. "La Academia de Televisión volverá a producir y dirigir como en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019 una señal institucional del debate que podrán ofrecer en directo todos los medios de comunicación interesados en emitirlo", ha señalado.

La institución ha defendido que ha sido "siempre punto de encuentro y espacio neutral para el debate y contraste de ideas de la sociedad civil y política".

"Las puertas de la Academia, su neutralidad, profesional y empresarial, y el conocimiento de sus académicos siempre estarán disponibles para la celebración de cuantas iniciativas ayuden a una mejor información y opinión de los ciudadanos", ha subrayado.

Así lo ha expresado la entidad después de que el PSOE propusiera este lunes que sea la Academia de Televisión la institución que organice un 'cara a cara' y un debate electoral a cuatro con los candidatos a la Presidencia del Gobierno si el PP mantiene su negativa a participar en uno organizado por RTVE.

Posteriormente, el PP aceptó que la Academia de Televisión organice los debates electorales entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno y criticó que el PSOE haya "vetado" a los grupos de comunicación privados para que gestionen estos encuentros.

El Frente Amplio se mostró abierto a que el debate electoral previsto inicialmente en Radio Televisión Española (RTVE) pueda celebrarse en la Academia de Televisión si ello facilita un acuerdo entre las formaciones políticas, aunque insistió en que los encuentros televisivos deben contar con las cuatro candidaturas que concurren en todo el territorio nacional.

Finalmente, Podemos respaldó que la Academia de Televisión organice el principal debate electoral entre las principales candidaturas y reivindicó que su líder electoral, Irene Montero, esté presente también junto a los referentes de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio.