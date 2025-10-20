La Academia de Televisión firma un convenio con HBO Max que se incorpora al Consejo de la institución

María Casado (Presidenta de la Academia de la TV), Ángel Yllera (GVP of TV Licensing, Affiliate Sales and Digital Distribution de Warner Bros. Discovery para el sur de Europa) y Beatriz Maesso (Vicepresidenta de Relaciones Institucionales de la Academia) - JUAN GÓMEZ/ACADEMIATV

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ha firmado un convenio de colaboración con HBO Max por el que la plataforma principal de streaming de Warner Bros. Discovery se incorpora al Consejo de la institución para el desarrollo e impulso de proyectos conjuntos.

Según ha informado este lunes la Academia de Televisión, en virtud de este acuerdo, HBO Max aportará a la institución cultural "apoyo para la realización de actividades dirigidas, entre otros objetivos, a la promoción y defensa de la imagen pública del sector audiovisual como motor de la industria cultural y el fomento de la excelencia profesional en el audiovisual en España".

La firma del acuerdo ha tenido lugar en Madrid y ha contado con la participación de la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, y del GVP of TV Licensing, Affiliate Sales and Digital Distribution de Warner Bros. Discovery para el sur de Europa, Ángel Yllera.

Según ha declarado Yllera, Warner Bros. Discovery tiene "una dilatada trayectoria en España, donde durante décadas ha apoyado indudablemente el desarrollo de la industria audiovisual como distribuidor y productor de cine y contenidos televisivos, proveedor de contenido para canales en abierto, editor de canales de pago y más recientemente con la plataforma de streaming HBO Max".

"Estamos felices de seguir dando pasos en este sentido e incorporarnos a una institución como la Academia de Televisión es sin duda uno de los más relevantes", ha subrayado Ángel Yllera.

Por su parte, María Casado ha explicado que con esta "importante alianza" la Academia de Televisión suma "una gran marca audiovisual de nivel mundial con una capacidad increíble para generar éxitos y con una apuesta clara por la producción en España". "Seguimos adelante con el compromiso de construir una Academia cada vez más diversa y representativa. Las cifras avalan el sector audiovisual español como una industria estratégica y motor de nuestra economía", ha indicado.

"En este ecosistema en constante evolución, defendemos la necesidad de encontrarnos y fomentar el diálogo y la convivencia. En la Academia, junto a los profesionales del sector están representadas cadenas privadas, públicas, plataformas y entidades de gestión, con diferentes intereses, diferentes puntos de vista pero mismas sensibilidades. Esta necesaria diversidad debe ser trasladada a la sociedad y todos debemos participar en la reflexión conjunta sobre los retos, las oportunidades y el futuro del sector", ha manifestado.