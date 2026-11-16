La Academia de Televisión organizará el debate electoral a cuatro el próximo jueves 26 de noviembre

Archivo - Maria Casado en los Premios Iris 2025 en la Real Casa de Correo a 16 de Enero de 2026 en Madrid (España). - Francisco Guerra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual organizará el debate electoral a cuatro entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno de los principales partidos políticos el próximo jueves 26 de noviembre.

Así lo han confirmado este lunes a Europa Press fuentes de la entidad que preside la periodista María Casado. De esta forma, la Academia organizará este jueves el 'cara a cara' entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y el próximo, el debate a cuatro.

El 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo se celebrará en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group (Tres Cantos) y estará moderado por la presidenta de la Academia de Televisión.

Los bloques temáticos del debate serán por este orden: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. También se ha decidido por sorteo que sea Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate y Pedro Sánchez quien lo cierre.

La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, como ya hizo en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019 ofrecerá una señal institucional de los debates que podrán emitir las televisiones interesadas.