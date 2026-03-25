Académicos, empresas y profesionales piden a la UE que aumente sus capacidades aéreas de extinción de incendios

Archivo - Avión antiincendios. - Slavek Ruta/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Académicos, empresas y profesionales han señalado que la Unión Europea (UE) debe actuar "con urgencia y de forma coordinada" para ampliar sus capacidades aéreas de extinción de incendios tras la temporada "histórica" de 2025, "en la que ardieron más de 1,03 millones de hectáreas en Europa", con el "81%" de daños concentrados en España, Portugal, Italia, Grecia y Francia.

Esta es la conclusión de 'En llamas: Los desafíos de combatir los incendios forestales desde el aire en una Europa más cálida', el informe presentado en Roma (Italia) este miércoles por Avincis, uno de los principales proveedores de servicios aéreos de emergencia en el mundo y el mayor en Europa.

El reporte, que hace una radiografía de la evolución de los incendios forestales en el continente desde 2014, señala que la UE "no está preparada para hacer frente al aumento" de los fuegos. En especial, hace hincapié en "el tamaño y la antigüedad de la flota aérea", la "vulnerabilidad operativa más crítica".

En líneas generales, resalta que los actuales niveles de inversión pública del bloque comunitario siguen centrados en la respuesta a emergencias más que en la prevención, "lo que deja a Europa estructuralmente mal equipada para afrontar la magnitud de los incendios previstos en los próximos años".

Por esta parte, los expertos coinciden en que los gobiernos "deben abandonar este enfoque reactivo y apostar por una financiación sostenida que amplíe la flota, refuerce la formación de pilotos y mejore la coordinación entre países".

Entre otras cosas, dicen que el déficit de aeronaves se está volviendo "crítico" a medida que las temporadas de incendios se alargan y se intensifican. "La demanda de medios aéreos para la extinción crece más rápido que la capacidad de Europa para responder, especialmente en verano", advierten.

Si bien señalan la buena recepción que ha tenido en el sector el compromiso de 2024 del Parlamento Europeo de 600 millones para adquirir 22 aviones DHC-515 o Canadair --aeronaves anfibias desarrolladas por De Havilland Canada-- en seis países, con entregas previstas entre 2027 y 2030, recalcan que este "resulta claramente insuficiente".

En este sentido, reclaman marcos de contratación conjunta que permitan a los fabricantes abrir segundas líneas de producción y acelerar los plazos de entrega. "Estamos intentando poner en marcha una segunda línea de producción, pero la burocracia gubernamental es muy lenta. Y no solo afecta a nuestros aviones, sino a cualquier recurso de lucha contra incendios", ha señalado el CEO de De Havilland, Brian Chafe.

Al margen de ello, hacen referencia a la "creciente crisis de talento" en el sector, que desde su punto de vista "tardará al menos una década en cerrarse". Por esta parte, han hablado sobre cómo un piloto extranjero que quiera trabajar en la UE "debe superar más de 12 exámenes para convalidar su licencia bajo la normativa de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés), frente a uno o dos en Estados Unidos (EEUU) o Australia".

Además, inciden en que el aumento del gasto en defensa en la UE está haciendo que el talento aeronáutico "se desplace hacia carreras militares", mientras que una generación de pilotos experimentados de extinción de incendios se acerca a la jubilación "sin un relevo suficiente".

Por todo ello, los expertos recalcan que es "imprescindible" actuar de inmediato para reforzar la formación: "Además de desarrollar nuevas aeronaves, tenemos que encontrar la forma de atraer a más personas al sector y de mantener las aeronaves en condiciones óptimas durante más tiempo. No solo necesitamos aeronaves robustas y fiables, sino también equipos humanos capaces de operarlas", ha afirmado el propietario y exjefe de pilotos de McDermott Aviation, John McDermott.

Entre los participantes en el informe se encuentran el CEO del grupo Avincis, John Boag; el jefe de bomberos, Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (EEUU), Anthony C. Marrone; el jefe de Operaciones Aéreas, Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, Benjamin Berman; el senador de EEUU y fundador de Bridger Aerospace, Timothy Sheehy.

Además, también han tomado parte el CEO de Bridger Aerospace, Sam Davis; el CEO de De Havilland Canada, Brian Chafe; el director de flota de De Havilland Canada y ex piloto de combate, Andy King; el propietario y exjefe de pilotos de McDermott Aviation (Australia), John McDermott.

Asimismo, también han participado el CEO de Ansett Aviation Training, Mark Delany; el comandante provincial del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Italia), Matteo Monterosso; y el director de Global Fire Monitoring Center, Johann Goldammer.