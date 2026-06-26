Académicos internacionales responden al "llamamiento del Papa" y abogan por la "acción no violenta" para alcanzar la paz

El Papa León XIV a su llegada, en papamóvil, a la celebración de la Santa Misa multitudinaria, a 11 de junio de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Canarias (España). - Alejandro Barrosa / ACFI / Europa Press / Pool - E

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Académicos internacionales han abogado desde Roma por la "acción no violenta" para construir "una paz duradera", en el marco del seminario 'Respondiendo al llamamiento de la no violencia del Papa León', celebrado bajo la dirección del Instituto Católico por la Noviolencia.

Según sus organizadores, el seminario responde al urgente llamamiento del Papa León XIV a favor de alternativas creíbles al uso de la fuerza armada, y coincide además con el Consistorio extraordinario de cardenales convocado por el propio Robert Prevost.

Entre otros, la profesora de la Universidad de Maryland, Kathleen Gallagher Cunningham, ha afirmado que "las tácticas no violentas son una herramienta poderosa para el cambio social, especialmente cuando crean solidaridad entre las comunidades" y ha presentado la no violencia como un sofisticado kit de herramientas estratégicas con su propia lógica de poder.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Texas en Dallas, Jonathan Pinckney, ha introducido investigaciones que muestran cómo las prácticas inclusivas y descentralizadas de los movimientos ciudadanos no violentos se traducen en instituciones democráticas más fuertes. "Los datos son claros. La no violencia es, por mucho, el mejor camino para construir, avanzar y proteger la democracia", ha asegurado.

Mientras, la profesora de la Universidad Católica de París, Cécile Dubernet, ha aportado pruebas concretas sobre la Protección Civil No Armada, ilustrando cómo las redes de defensa lideradas por civiles ofrecen formas prácticas de mantener la seguridad humana en zonas frágiles. "El mantenimiento de la paz por parte de civiles no armados funciona en muchas circunstancias difíciles, y este solo hecho debería obligarnos a replantearnos la seguridad", ha remarcado.

Asimismo, la codirectora del Instituto Católico por la Noviolencia, Marie Dennis, ha declarado que "en un momento en que las instituciones democráticas se enfrentan a una presión sin precedentes", el "poder popular y la acción no violenta son vitales para construir una paz duradera".

"Al traer esta investigación al corazón de Roma, estamos demostrando que el compromiso con la no violencia --tal como lo instó el Papa León XIV-- es tanto un profundo imperativo moral como una estrategia eminentemente práctica para la estabilidad global", ha subrayado.