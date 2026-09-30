Acampados en Madrid califican los decretos de vivienda de "parche": "Son migajas que buscan que nos vayamos de Sol"

Cientos de personas durante la acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Decenas de personas siguen acampando en la Puerta del Sol para exigir soluciones para los problemas de la vivienda. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Numerosos acampados en la Puerta del Sol consideran "insuficientes" los dos reales decretos sobre la vivienda aprobados por el Gobierno y han coincidido en calificarlos de "parche" que busca "desconvocar la acampada".

Así se expresaba por ejemplo una de las acampadas, Marcela, que lleva desde el pasado domingo en la madrileña Puerta del Sol quien considera que los textos "no representan a la gente" que protesta en el centro de Madrid. "Las demandas van más allá de renovar unos contratos que ya son abusivos", ha reprochado sobre su contenido.

"Demuestran nada más que el Gobierno 'progre' quiere simplemente desconvocar lo que se está haciendo aquí en Sol y quiere mandarnos a todos a casa", ha sostenido, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de querer "desviar la atención por miedo a una movilización mayor".

Esta es la misma sensación que tienen otros muchos de los acampados: "(El Gobierno) tiene miedo a toda la movilización que está habiendo porque son movilizaciones que plantean ir a la huelga general", señalan.

Además, según ha explicado Jara, otra de las manifestantes acampada en Sol, los decretos "no recogen la congelación del precio del alquiler" ni "prohíben los desahucios como tal": "Hay muchas cláusulas que sirven de colchón para los propietarios, pero ninguna para la gente que tiene que vivir de alquiler", ha lamentado.

"ESTAS MEDIDAS NO ME DEJAN TRANQUILA"

Otras de las cuestiones que han dejado "menos tranquila" a Jara, es que se pone el foco en la vivienda como derecho, pero no se pone en el derecho a "generar propiedad pública": "También es un derecho poder generar propiedad, o sea, comunidad en su entorno, y no tener que decir que ahora me tengo que ir a vivir a tomar por culo porque es donde tengo un precio de vivienda asequible", ha defendido.

En este sentido, ha reconocido que lleva cuatro años participando en varios procesos de vivienda pública y ha afirmado que lo único que ha recibido es cierta información cada cierto tiempo y que no confía en poder acceder una vivienda "ahora mismo" a través de ese medio: "De vez en cuando te piden un papel y luego nunca te toca".

Muchos de los acampados han defendido que la respuesta pase por una huelga general junto con otros sectores. "Nosotros pensamos que no nos vamos a mover de aquí, que tenemos que ir a una gran huelga general con todos los sectores, con educación, sanidad y también con este movimiento de vivienda", ha afirmado por ejemplo Javier, otro de los presentes en la plaza.