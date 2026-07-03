Accidentes y retenciones complican la circulación en carretera al inicio de la operación salida del verano

Archivo - Decenas de vehículos durante la operación salida del puente de mayo, en la A-4, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). La DGT estima más de seis millones de desplazamientos de largo recorrido durante el puente de mayo, con alta circulación h - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) está pendiente de varios accidentes y retenciones que están complicando la circulación por carretera en torno a las 14.00 horas de este viernes, al inicio de la primera operación especial salida del verano. Este fin de semana --desde las 15.00 horas del viernes y hasta las 00.00 horas del domingo-- se esperan 4.830.000 millones.

Según el boletín de la DGT, recogido por Europa Press, las dificultades por accidentes se dan principalmente en Madrid en las entradas por la A-4 en Pinto y la A-6 en La Rozas; y en la salida de Barcelona por la C-58 a su paso por Terrassa.

También se registran problemas de circulación en Castellón, en la AP-7 en Peñíscola por un incendio en sentido Valencia; se complica en Alicante la AP-7 en Elche en sentido Alicante capital; en Huelva en su entrada por la A-49 en Chucena; y en Sevilla, en la salida por la AP-4 en las Cabezas de San Juan y la A-4 en Dos Hermanas.

Al margen de estos siniestros, hay complicaciones de circulación en las salidas de Madrid, por la A-1 en el Circuito de Jarama, A-3 en Rivas, A-4 en Pinto, A-5 en Arroyomolinos y A-6 a su paso por El Plantío; en Valencia, dificultades de entrada por la A-3 en Loriguilla y A-7 en Rafelbunyol hacia Alicante.

Finalmente, también hay problemas en las salidas de Sevilla, por la A-49 y A-66 en Camas; se complica la entrada a Almería por la A-92 en Viator; en Málaga, su entrada por la A-7 en Fuengirola y en San Pedro Alcántara en ambos sentidos; y en Huelva, el acceso por la A-49 en Niebla.

La operación contempla cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal, y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.