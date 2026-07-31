Accidentes y retenciones marcan el inicio de la II operación especial del verano

Varias personas suben a un autobús durante la segunda operación salida del verano 2026, en la Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 31 de j - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varios accidentes y retenciones están marcando este viernes el inicio del segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026, con 5,6 millones de desplazamientos previstos.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), a las 15.00 horas, varios accidentes complican la salida de Madrid en la AP-6 en Guadarrama y de entrada por la A-2 en Coslada.

Otro accidente dificulta la situación en Valencia, en la A-7 en Bétera, sentido Alicante, pero que genera dificultades en ambos sentidos; y un último en la A-7 en Estepona (Málaga), dirección Algeciras.

Hay complicaciones prácticamente en todas las salidas de Madrid, destacando la A-1 en el circuito del Jarama, A-3 Rivas y Fuentidueña de Tajo, y la A-5 en Alcorcón y Navalcarnero.

Dificultades también en Ávila, en la A-6 en Arévalo, sentido Tordesillas, al igual que en Burgos de entrada por la AP-1 en Zuñeda. En el norte, dificultades en Cantabria, en la A-8 en Laredo hacia Asturias.

En la zona del Mediterráneo, hay complicaciones en Barcelona, en la AP-7 en Gélida sentido Tarragona, y en la zona de Barberà del Vallès, con complicaciones en ambos sentidos. En Valencia, hay tráfico intenso por la A-3 en Aldaia.

También en varios puntos de la A-7: en Murcia, en Librilla, con complicaciones en ambas direcciones, al igual que en Málaga, en Fuengirola. También, precisamente, en Málaga, se complica su salida por la A-7 en la zona de El Palo.

En Cádiz, también hay retenciones en Guadalcorte y Palmones, todo ello dirección a Algeciras; y, finalmente, en la salida de Sevilla, tanto por la A-4 en Dos Hermanas, como por la AP-4 en Los Palacios y Villafranca, y en la A-49 en la zona de Camas y Tomares.