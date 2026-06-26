Un acertante de Orihuela (Alicante) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 26 junio 2026 22:27
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ALICANTE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 26 de junio, ha dejado un premio de un millón de euros en Los Desamparados-Orihuela (Alicante), según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código DDL06412, ha sido validado en el Despacho Receptor número 32.610, situada en la calle Nueva, 1.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 26 de junio, ha estado formada por los números 6, 35, 16, 26, 34. Las estrellas son 11 y 12. La recaudación ha ascendido a 49.668.634 euros.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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