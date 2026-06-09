AEMET analiza a posteriori los datos de episodios de altas temperaturas antes de decidir si fueron o no olas de calor

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los climatólogos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) analizan "los datos reales" de los episodios de altas temperaturas una vez acaban para determinar "oficialmente" si fueron o no olas de calor, según ha explicado el organismo estatal a través de su cuenta en 'X' Aemet Divulga.

En concreto, Yurima, una de las portavoces, ha señalado que AEMET analiza la situación meteorológica prevista antes de la llegada de un episodio de calor extremo: "Masas de aire, temperaturas esperadas, extensión geográfica y duración del episodio. Y si todo apunta a que será un episodio persistente e intenso, se emite un aviso especial por ola de calor. ¿Para qué? Para avisar y proteger a la población", ha indicado.

Una vez este pasa, los climatólogos del organismo estatal analizan los "datos reales" observados estación por estación para obtener registros de las temperaturas máximas y la duración y extensión del episodio.

"Para ello se utilizan umbrales estadísticos basados en los días más cálidos registrados históricamente y sólo entonces se determina oficialmente si aquello fue o no una ola de calor. Así que este verano cuando escuches hablar de ola de calor recuerda primero se predice y luego los climatólogos dictan sentencia", ha puntualizado.