AEMET avanza que la borrasca Regina dejará lluvias hasta el jueves, cuando serán generalizadas en Península y Baleares

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas, durante el paso de la borrasca Joseph. A 27 de enero del 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Regina dejará durante los próximos días lluvias desde el martes a última hora al jueves, cuando serán generalizadas en la Península y Baleares. Aún así, las precipitaciones continuarían en la Península y Baleares durante los últimos días de la semana. Así lo ha recogido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en una nota informativa emitida este lunes.

"Dada la elevada incertidumbre de la situación, recomendamos que presten atención a las actualizaciones de las predicciones", ha indicado.

De esta manera, los chubascos y tormentas comenzarán a afectar durante las últimas horas del martes y el miércoles al área del Estrecho y se extiendan al tercio sur peninsular. En este marco, el organismo estatal espera que las precipitaciones más fuertes probablemente caigan sobre el litoral andaluz y Ceuta.

Las lluvias se generalizarán el jueves e impactarán sobre la Península y Baleares. De acuerdo con AEMET, las de mayor intensidad y persistencia se darán en el Mediterráneo, aunque también podrán registrarse en otras zonas del interior del cuadrante nordeste y este de la meseta sur, así como la zona oriental de la cordillera Ibérica y del Pirineo.

Durante este día, los chubascos fuertes y persistentes de este día se registrarán probablemente al norte del cabo de La Nao, en particular en la zona del Bajo Ebro y Ampurdán. Si bien el organismo estatal ha precisado que existe mucha incertidumbre respecto a la evolución a partir del viernes, ha indicado que lo más probable es que una nueva perturbación en altura comience a afectar a España.

De esta forma, continuarían las precipitaciones en la Península y Baleares durante los últimos días de la semana. Al margen de ello, AEMET ha apuntado a que el viento predominante durante estos días será de componente este y más intenso en el tercio oriental peninsular. Allí se podrían alcanzar rachas muy fuertes, lo que dará lugar también a temporal costero en el Mediterráneo y Alborán, principalmente el martes y el miércoles.

Además, la configuración sinóptica favorecerá un amplio transporte de polvo en suspensión procedente de África, por lo que es probable que se produzcan precipitaciones de barro. Por otro lado, el organismo estatal ha señalado que Canarias se verá afectada por la borrasca Regina desde la tarde de este lunes hasta el miércoles, con viento del norte con rachas muy fuertes en todo el archipiélago, y precipitaciones intensas y persistentes, más importantes en los nortes de las islas montañosas.