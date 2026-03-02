AEMET avanza que la borrasca 'Regina' dejará lluvias en sur y este peninsular y Canarias, calima y temperaturas normales

Playa vizcaína con oleaje - EUROPA PRESS

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Regina' provocará lluvias abundantes en Canarias, así como en el sur y este de la Península durante los próximos días, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. A su vez, también dará lugar a vientos muy fuertes y temporal marítimo, así como calima.

En lo que se refiere a las temperaturas, subirán este lunes y el martes pero, a partir del jueves, comenzarán a descender y el ambiente en la recta final de la semana será propio para la época.

Por días, la nubosidad irá en aumento, según Del Campo, con chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente fuertes en el extremo occidental peninsular, así como precipitaciones en el área mediterránea, tercio sur y, de forma más dispersa, en puntos del interior.

A su vez, también habrá chubascos en el norte de Canarias y, además, calima en el sur e la Península y Baleares, mientras que las temperaturas no experimentarán grandes cambios. En este sentido, Del Campo ha puntualizado que se registrará un temporal marítimo en puntos costeros de Andalucía y Canarias, donde los vientos soplarán con rachas muy fuertes.

El martes se notarán más los efectos de la borrasca 'Regina'. En este sentido, el portavoz de AEMET ha avanzado que habrá chubascos tormentosos en Canarias, Andalucía Occidental y en el entorno del Estrecho, que serán localmente fuertes y abundantes. Asimismo, habrá precipitaciones en buena parte del área mediterránea y zonas del interior oriental de la Península.

De acuerdo con el pronóstico, nevará en las cumbres de Canarias a partir de unos 1.600 a 1.800 metros en una jornada en el que las temperaturas serán más bajas en el archipiélago y más altas en la Península, sobre todo las nocturnas. Asimismo, se registrará polvo en suspensión que dará lugar a calima en la Península y Baleares, por lo que algunas precipitaciones podrán ir acompañadas de barro.

Ese día habrá vientos muy fuertes en el sur peninsular con temporal marítimo y olas de tres a cuatro metros en la costa andaluza al igual que en Canarias. En este último caso, habrá rachas muy fuertes de viento en las islas y el oleaje aumentará, pudiendo superar los cinco metros.

La borrasca 'Regina' estará situada sobre el norte de África el miércoles, donde provocará inestabilidad e inyectará aire húmedo. De esta manera, las lluvias se extenderán de sur a norte por buena parte de la Península y, por zonas, serán abundantes en el área mediterránea y en Andalucía, especialmente en el sur de esta comunidad autónoma, y menos probables en el tercio norte.

De forma paralela, también habrá chubascos dispersos en Baleares y en Canarias continuará la probabilidad de chubascos, sobre todo en el norte de las islas. Allí, Del Campo no descarta que vayan acompañados de tormenta con nevadas por encima de los 1.600 a 1.800 metros.

Por el contrario, la cota en la Península continuará muy alta y sólo nevará en las cumbres. En este sentido, el portavoz de AEMET ha especificado que la calima continuará este día en buena parte del territorio y las temperaturas serán más altas en Canarias, pero se producirá un descenso en el tercio sur peninsular. En cualquier caso, se superarán los 22ºC en el Cantábrico y Baleares.

De nuevo habrá posibles vientos muy fuertes el miércoles en zonas del sur y este de la Península con temporal marítimo y olas de tres a cuatro metros en Alborán. Asimismo, también se registrarán rachas muy fuertes en Canarias, donde el oleaje podrá superar los cuatro o cinco metros.

LA SEMANA ACABARÁ CON LLUVIAS, MENOS PROBABLES EN OESTE DEL PAÍS

Las precipitaciones podrán afectar a la mayor parte de la Península el jueves y el viernes, aunque habrá menos probabilidades de que se den chubascos intensos en el oeste peninsular. En este sentido, Del Campo ha especificado que un frente dejará lluvias el jueves en Galicia y Castilla y León. Además, por zonas, las precipitaciones serán más abundantes en el área mediterránea.

Allí podrían ser fuertes y persistentes y con acumulados significativos, además de ir acompañadas de tormenta y granizo, algo que también podrá suceder en Baleares. Sin embargo, en Canarias los chubascos tenderán a cesar, aunque aún podrá haber alguno en el norte de las islas. A su vez, la calima también irá a menos y las temperaturas bajarán en el territorio peninsular.

De acuerdo con el portavoz de AEMET, también lo hará la cota de nieve, que acabará situada en torno a unos 1.000 a 1.400 metros en el noroeste peninsular, con nevadas copiosas en las montañas del tercio norte. Durante el fin de semana, podría continuar la inestabilidad en el área mediterránea peninsular y Baleares, aunque en principio irá a menos.

LA CALIMA INVADIRÁ TODA LA PENÍNSULA

En la misma línea se ha expresado Eltiempo.es, que ha avanzado que el inicio de la primavera meteorológica va a venir marcado por la borrasca 'Regina'. De acuerdo con el portal meteorológico, la mayor inestabilidad en este sentido se dará entre el miércoles y el jueves. Por días, el miércoles podrían ser más intensas en Andalucía, Extremadura, sur de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

El jueves, las precipitaciones se generalizarán y podrían ser intensas en Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña y Aragón. A su vez, afectarán a zonas de Castilla-La Mancha, La Rioja o Navarra, mientras que en el resto podrán darse chubascos dispersos y un frente llegaría desde el oeste. Entre otros aspectos, ha destacado que el factor meteorológico más destacable de los próximos días será la calima, que invadirá desde este lunes toda la Península y podrá ser especialmente notable en áreas del este.

Por su parte, el climatólogo de Meteored Samuel Biener ha avanzado que, según los modelos, hasta el sábado se esperan acumulados superiorres a 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en puntos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y en el Matarraña (Teruel). A su vez, ha apuntado a que podrían superarse los 50 l/m2 en zonas del este peninsular, así como en el noroeste de la Región de Murcia, sierras del este de Andalucía y entorno del Estrecho, sur de Albacete, norte de Canarias (en las islas más montañosas) y Cantabria.