AEMET avanza un día de Reyes con térmometros a -0ºC en norte y centro,cota de nieve en 300 metros y frío hasta el jueves

Archivo - Segundo día de nieve en la capital tras el paso de la borrasca Filomena, en Madrid (España), a 8 de enero de 2021. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Esta semana estará marcada por la llegada de una masa de aire ártico que ha provocado un descenso de las temperaturas en la mitad norte, con nevadas en cotas bajas, por lo que se espera que el día de Reyes, que se celebra el 6 de enero, las cabalgatas se desarrollen con temperaturas bajo cero, sobre todo en norte y centro del país, con la cota de nieve bajando a los 300 metros. Según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, el frío durará, por lo menos, hasta este jueves.

Del Campo ha añadido que las nevadas continuarán este lunes en zonas del este y del tercio norte peninsular, con lluvias intensas en puntos del sureste y un ambiente muy frío que continuará este martes, donde es posible que buena parte del norte y centro de la Península se encuentren a bajo cero durante la celebración de las cabalgatas de Reyes.

A partir del jueves subirán las temperaturas y, por tanto, también la cota de nieve, aunque los valores térmicos podrían volver a bajar de cara al fin de semana. Durante la segunda mitad de la semana, las precipitaciones se producirán sobre todo en el extremo norte, aunque el viernes se podrán extender un poco más.

Por días, los restos de la borrasca 'Francis' dejarán este lunes precipitaciones en zonas del centro, este y sur de la Península. En este sentido, se registrarán lluvias localmente fuertes y persistentes en zonas del sur de Andalucía y en el litoral de la región de Murcia; y también precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Alto Ebro a partir del mediodía. Durante esta jornada, la cota de nieve estará baja en buena parte del país y podrá nevar a partir de unos 300 a 500 metros, cota que será un poco más alta en el sureste.

En este sentido, Del Campo no descarta que también caiga alguna nevada en el nordeste peninsular. En líneas generales, las temperaturas bajarán y será una jornada muy fría. De hecho, ha señalado que "las máximas se quedarán entre 5 y 10ºC en muchos puntos del país y a las 20:00 horas, con muchas cabalgatas todavía en curso, buena parte del norte y del centro de la Península tendrá valores térmicos bajo cero".

El martes, Día de Reyes, también será una jornada muy fría. Según el portavoz de AEMET, los termómetros amanecerán bajo cero en prácticamente todo el interior peninsular y habrá heladas intensas en zonas del norte y este de la Península. En los Pirineos, los termómetros bajarán hasta los -10ºC o incluso más.

Además, nevará a partir de unos 200 a 400 metros en Galicia, comunidades cantábricas y alto Ebro, aunque con tendencia a remitir. Asimismo, habrá precipitaciones en el extremo sureste y en Baleares que tenderán a ir a menos, con una cota de nieve de 300 a 500 metros. Mientras tanto, en Mallorca podría nevar a partir de unos 500 metros. Por lo demás, el resto de España tendrá cielos más despejados.

Para el miércoles, Del Campo ha avanzado una situación más claramente anticiclónica, con heladas de nuevo generalizadas en el interior y ambiente muy frío durante toda la jornada. Sin embargo, ha puntualizado que subirán las temperaturas diurnas en la mitad norte. Por zonas, habrá precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineos que se podrán extender a otras zonas de la mitad norte, sobre todo de Castilla y León, y al Sistema Ibérico. Habrá nevadas a partir de unos 300 a 500 metros aunque a lo largo del día subirá la cota ya por encima de los 1.000 metros.

El jueves será un día con cielos nubosos y precipitaciones en el extremo norte peninsular, que serán más abundantes en Galicia. En esta jornada, las temperaturas ascenderán de forma notable y generalizada de manera que aunque habrá heladas todavía en zonas del norte y del centro serán desde luego menos extensas y menos intensas que en días previos. De acuerdo con el pronóstico, la cota de nieve subirá por encima de los 1.500 metros.

PRECIPITACIONES EN EL NORTE DURANTE EL FIN DE SEMANA

Los termómetros seguirán subiendo el viernes, día en el que según el portavoz de AEMET se registrarán lluvias en el tercio norte, Castilla y León y zonas montañosas de la Península. Así, la cota de nieve estará ya alta. De cara al fin de semana, el portavoz de AEMET ha avanzado que los cielos podrían quedar más despejados, con las precipitaciones acotadas a Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos.

Durante esta jornada, las temperaturas serán más bajas y volverían las heladas a amplias zonas del interior, aunque no serán tan intensas como las de los primeros días de la semana.

Por último, en lo que respecta a Canarias, Del Campo ha explicado que el lunes lloverá en el archipiélago con precipitaciones que podrán ser persistentes en el norte de las islas de mayor relieve, con vientos intensos del nordeste.

A partir del, martes habrá intervalos nubosos en el norte del archipiélago con alguna lluvia débil en este sector de las islas más montañosas y cielos más despejados en el sur. Seguirán soplando los vientos alisios con intensidad y las temperaturas no variarán demasiado. Por lo demás, el ambiente será relativamente frío y se podrán producir heladas en las cumbres de las islas.