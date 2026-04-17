AEMET avanza un fin de semana con calor veraniego, con más de 30ºC en amplias zonas peninsulares y tormentas en interior

Archivo - Dos personas caminan por una vía en plena ola de calor, a 12 de julio de 2022, en Orense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tiempo del fin de semana será en líneas generales estable, con temperaturas altas para la época del año, más propias del mes de junio que de abril, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. En concreto, se superarán los 30ºC e incluso los 32ºC en zonas del nordeste y de la mitad sur peninsular, al igual que en Canarias, donde además habrá calima.

A su vez, también es probable que por la tarde crezcan nubes, ayudadas por el calor, que podrán dar lugar a chubascos acompañados de tormenta, incluso de granizo, en áreas del interior peninsular, especialmente en entornos montañosos. Más allá de ello, la próxima semana comenzará con temperaturas altas, incluso en ascenso.

De nuevo se podrán superar los 30 a 32ºC en zonas de la Península, mientras que en Canarias los termómetros comenzarán a bajar a partir del lunes. La probabilidad de tormentas seguirá durante los primeros días de la próxima semana en entornos montañosos.

Este viernes tendrá tiempo estable y cielos despejados salvo en el extremo norte peninsular, donde estarán nubosos. Por la tarde, crecerán las nubes en zonas de montaña, donde podrá caer algún chaparrón aislado. De acuerdo con Del Campo, las temperaturas serán altas en toda España y se superarán los 25ºC de forma generalizada.

Por zonas, en el Valle del Ebro y en puntos de Canarias se podrá llegar a los 30ºC y en áreas del Valle del Guadalquivir se sobrepasarán. De hecho, en Sevilla se podrían rondar los 32ºC de máxima. Al margen de ello, el pronóstico recoge que habrá polvo de suspensión en el archipiélago canario que dará lugar a calima.

Los cielos amanecerán despejados el sábado, según la predicción. Sin embargo, crecerán las nubes en el interior peninsular a partir de mediodía, de donde podría caer algún chubasco. En líneas generales, estos serán dispersos, pero podrían ir acompañados de tormenta e incluso de granizo, especialmente en zonas montañosas del centro, este y norte de la Península. A su vez, también podría haber algún chubasco en la mitad norte.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios o estarán en ligero ascenso en la Península, donde se superarán los 32ºC en puntos de los valles del Guadiana y del Guadalquivir. En lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha señalado que los termómetros también subirán. En las islas orientales se podrán superar de 32 a 34ºC y, además, continuará la calima.

INICIO DE LA SEMANA CON MÁXIMAS VERANIEGAS

La misma tónica seguirá el domingo y el lunes. En el entorno de la Península y de Baleares se continuará con temperaturas sin grandes cambios salvo en el Cantábrico, donde subirán. "Ambiente en general muy cálido para la época del año, de forma prácticamente generalizada con máximas entre 5 y 10ºC superiores a las habituales para estas fechas en todo el territorio, salvo en zonas costeras", ha especificado Del Campo.

En efecto, los valores térmicos podrán ser de más de 10ºC superiores a lo habitual para esta época del año en zonas de la mitad norte peninsular y Canarias, más propios de junio. Eso sí, en Canarias bajarán de forma clara el lunes. Allí, las temperaturas se irán normalizando, aunque durante esa jornada todavía se podrán superar los 32ºC en Lanzarote y Fuerteventura.

Al margen de ello, durante el domingo y el lunes también podrá haber chubascos dispersos a partir de mediodía, acompañados eso sí de tormentas, quizás de granizo, y de rachas de viento, sobre todo en entornos de montaña.

A partir del martes ya aumenta bastante la incertidumbre, de acuerdo con el portavoz de AEMET. Aún así, parece probable que siga refrescando en Canarias. Aunque la tendencia en la Península no está todavía clara, parece que el martes podrían repuntar y subir en la mitad sur.

Con la información actualmente disponible, se podrían superar incluso los 34ºC en esta zona, valores plenamente veraniegos. A su vez, podrían continuar los chubascos tormentosos en la mitad norte. A partir del miércoles, algunos escenarios apuestan por la posibilidad de que continúe el calor, mientras otros señalan un descenso térmico y temperaturas algo más normales.

MEDITERRÁNEO CALIENTE, PROBABLES TORMENTAS

Por su parte, Meteored ha añadido que una borrasca fría aislada (BFA) que se formará en el Atlántico favorecerá la entrada de aire cálido desde el norte de África hacia la Península Ibérica, lo que reforzará una dorsal que se mantendrá estable durante al menos una semana.

Según el portal meteorológico, esta situación dará lugar a un episodio de calor muy intenso en España, con anomalías térmicas de 3 a 6ºC por encima de la media en el sur y valores generalizados por encima de lo normal. En este sentido, el modelo europeo prevé que el pico del episodio cálido se produzca entre el martes y miércoles, con temperaturas superiores a 30ºC en muchas capitales del interior sur.

De manera paralela, Meteored ha apuntado a que el Mediterráneo sigue calentándose rápidamente en esta recta final de la semana, con un aumento de hasta 3ºC en pocos días debido al episodio de altas temperaturas y la elevada inercia térmica del mar. Este calentamiento puede tener algunos efectos en la atmósfera cercana, como una ligera intensificación de las tormentas en el interior peninsular gracias al mayor aporte de energía.

NOCHES TROPICALES EN ZONAS DE COSTA DEL SUR

Por su parte, Eltiempo.es ha indicado que el calor podría persistir el miércoles y el jueves según cómo evolucione la borrasca situada en el Atlántico y ha apuntado a que ahora mismo ese es el escenario "más probable". "Esto implicaría que los registros de 30 ºC o más se mantendrían más de cuatro a cinco días consecutivos en algunas zonas donde estos valores no son habituales en estas fechas", ha señalado.

De manera paralela, también subirán las mínimas. En este aspecto, el portal meteorológico ha apuntado a que es probable que se den noches tropicales en zonas del sur, sobre todo de costa. A su vez, puntos del interior, como Madrid o Toledo, podrían quedarse por encima de los 15ºC a mitad de semana.

Al margen de ello, Eltiempo.es ha indicado que, si las previsiones actuales se cumplen, las tormentas y chubascos continuarían el miércoles en el este y noreste. De cara al jueves, podrían extenderse por toda la geografía peninsular, aún débiles. Ya al final de semana podría ir a más la inestabilidad en todo el país.