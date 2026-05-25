AEMET avanza un final de mayo con calor veraniego, noches tropicales en el sur peninsular y tormentas en noroeste

Archivo - Una mujer bebiendo agua. A 28 de mayo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Mayo se despedirá con una continuación del episodio cálido de este fin de semana, con temperaturas "de pleno verano" y entre 5 y 10ºC superiores a lo habitual, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. De hecho, durante el lunes y el martes se incrementa el calor en el Cantábrico y el miércoles y el jueves es probable que haya un repunte en la mayor parte del territorio.

De esta manera, se podrán superar los 34ºC de forma casi generalizada el jueves y el viernes y llegar a los 38ºC en puntos de los Valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir. De forma paralela, también habrá noches tropicales en muchos puntos, es decir, noches en las que no se bajará de los 20ºC. Aún así, no es descartable que en el norte de la Península se produzca un descenso térmico durante el fin de semana.

En líneas generales, las precipitaciones serán en general escasas, aunque este lunes hay probabilidad de tormentas en zonas del noroeste peninsular que irán a menos en los días siguientes. De cara al fin de semana podría aumentar de nuevo la probabilidad de tormentas en zonas del norte y este peninsular.

Del Campo ha señalado que durante la tarde de este lunes podrían registrarse tormentas en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León y no descarta que también se puedan dar en otros puntos del Cantábrico, meseta norte y en los Pirineos. De acuerdo con la predicción, podrían ser fuertes y estar acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En el resto del país predominará el tiempo estable y las temperaturas no variarán demasiado, aunque subirán en las comunidades cantábricas. De hecho, en el interior de las mismas se podrán superar los 34ºC al igual que en puntos del Valle del Ebro, así como en el Guadiana y Guadalquivir. En este aspecto, Sevilla o Badajoz podrán sobrepasar los 36ºC.

El martes no habrá grandes cambios, si acaso el tiempo será más estable en el noroeste peninsular. De esta manera, predominará el ambiente estable, seco y con cielos despejados, aunque podrían caer algún chubasco aislado en el Pirineo. Tampoco habrá grandes cambios en los termómetros, lo que significa que se volverán a registrar valores muy altos para la época, entre 5 y 10ºC más de lo normal e incluso más de 10ºC en zonas del tercio norte.

El miércoles se producirá un repunte de las temperaturas en la mayor parte de la Península, de acuerdo con el portavoz de AEMET. En este sentido, puntos del área mediterránea, Andalucía y Extremadura amanecerán con noches tropicales, es decir, por encima de los 20ºC. Ya por el día se superarán los 34ºC en el interior de las comunidades cantábricas, nordeste, zona centro y mitad sur.

De hecho, Del Campo no considera descartable que Bilbao o Zaragoza superen los 36ºC, que Sevilla y Córdoba alcancen los 37ºC e incluso que Badajoz ronde los 40ºC. Por este partes, el pronóstico recoge que será una jornada en líneas generales sin precipitaciones, si bien por la tarde podría haber algún chubasco con tormenta en zonas de montaña de la mitad norte.

Es probable que esta subida de las temperaturas continúe durante el jueves, que sería, por lo tanto, una jornada excepcionalmente cálida para el mes de mayo, con valores propios de pleno verano en buena parte de España. Por ejemplo, Madrid capital amanecerá con más de 20ºC y alcanzará unos 35ºC, misma cifra a la que probablemente lleguen los termómetros de Palencia, Zamora o Bilbao.

Por su parte, Sevilla rondará los 39 o 40ºC y es probable que Badajoz llegue incluso a sobrepasar esa cifra. Del Campo ha señalado que las temperaturas no van a ser tan elevadas durante estos días en el litoral mediterráneo, si bien también hará calor. Durante el jueves, las altas temperaturas se combinarán con una humedad alta y Málaga y Almería rondarán los 30ºC y Barcelona y Castellón, los 32ºC.

FIN DE SEMANA "DE PLENO VERANO"

La predicción indica que el viernes será de nuevo una jornada muy calurosa con valores en líneas generales similares a los de días previos o incluso ligeramente más altos. Según el portavoz de AEMET, lo más probable es que estas temperaturas de pleno verano se mantengan durante el fin de semana, auque algunos escenarios se decantan por un descenso térmico en el tercio norte del país.

En cualquier caso, continuará la situación "plenamente veraniega" en la mayor parte de España. En lo que respecta a las precipitaciones, podrían formarse tormentas durante el viernes y el fin de semana en zonas del norte y el este de la Península, sobre todo en áreas de montaña. En principio, éstas serán aisladas.

Por último, Del Campo ha explicado que la semana comienza con calor también en Canarias. Según ha dicho, este lunes subirán más las temperaturas y el martes se superarán los 34ºC en buena parte de las islas orientales y en el sur de Tenerife. Además, habrá calima.

A partir del miércoles o jueves volverá a soplar el alisio con un descenso térmico, la calima irá desapareciendo y las temperaturas se normalizarán. No se esperan precipitaciones en el archipiélago en los próximos días.

NOCHES TROPICALES Y TORMENTAS MÁS EXTENSAS E INTENSAS

Por su parte, la meteoróloga de Meteored España Andrea Danta ha avanzado que las noches también serán cada vez más cálidas durante la segunda mitad de la semana. En este sentido, ha señalado que las mínimas podrían quedarse cerca de los 20ºC en las regiones del sur y del litoral mediterráneo entre el jueves y el domingo, dando lugar a las primeras noches tropicales extensas de la temporada.

De cara al fin de semana, ha añadido que el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego en gran parte de España. Por zonas, el sur y el oeste peninsular continuarán concentrando los valores más altos, mientras el nordeste y amplias áreas de la meseta mantendrán máximas propias del verano. Según ha dicho, la novedad será tormentas más extensas e intensas.