AEMET avanza heladas con hasta -3ºC en amplias zonas de la Península y lluvia en el noroeste peninsular el fin de semana

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda mitad de la semana tendrá temperaturas propias de la época del año --es decir, frías--, por lo que puntos del norte, centro y este de la Península amanecerán con heladas de hasta -3ºC, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los cielos estarán despejados excepto por un frente el sábado que afectará a Galicia, Cantábrico y Castilla y León.

Este miércoles habrá lluvias en el norte de Galicia y en las comunidades cantábricas, así como nevadas en cotas bajas de los Pirineos. Asimismo, habrá chubascos tormentosos en Baleares que podrían ser fuertes e ir acompañados de granizo sobre todo en Mallorca y Menorca. Además, el viento soplará con rachas muy fuertes en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

Del Campo ha añadido que las temperaturas diurnas serán más bajas que en días previos y que el jueves continuará el descenso térmico. De esta manera, zonas del norte, centro y este de la Península amanecerán con heladas y ciudades como Palencia o Teruel bajarán hasta los -2 o -3ºC. A su vez, también habrá heladas en Pirineos, donde serán fuertes.

En ciudades a orillas del Mediterráneo no helará, pero el ambiente también será frío a primeras horas de la mañana con valores por debajo de los 5ºC en ciudades como Barcelona, Castellón o Valencia. Por lo demás, seguirán las rachas intensas de viento en el nordeste de la Península y Baleares y se formarán ya desde este día bancos de niebla y nubes bajas en zonas de la Meseta Norte y de Galicia.

Durante esta jornada las precipitaciones quedarán ya acotadas al extremo norte peninsular y serán débiles con alguna nevada en Pirineos. Según el portavoz de AEMET, el viernes será un día similar, con cielos en general poco nubosos salvo en Galicia, Cantábrico y Pirineos, donde podrá llover débilmente, y amplias zonas del interior en las que se registrarán bancos de niebla.

Un día más se registrarán heladas en la meseta norte y páramos del centro y los termómetros marcarán entre 10 y 12ºC en el interior de la mitad norte durante el día y rondarán de 18 a 20ºC en la costa mediterránea. Ya de cara al sábado, Del Campo ha avanzado que un frente afectará a Galicia, Cantábrico y Castilla y León y dejará lluvias que se extenderán por estas regiones de oeste a este.

Estas precipitaciones podrán llegar también a Extremadura y a la zona centro. En concreto, nevará por encima de unos 1.500 metros (m) en el norte. Por lo demás habrá tiempo estable con heladas en zonas del centro y este peninsular y máximas sin grandes cambios. Debido a la presencia de más nubes, las heladas del domingo serán menos extensas e intensas. Sin embargo, las máximas bajarán.

En líneas generales, el portavoz de AEMET ha indicado que será un fin de semana con temperaturas propias de la época del año. Por último, en lo que respeta a Canarias, la predicción contempla cielos nubosos durante los próximos días en el norte de las islas más montañosas. En estas zonas habrá lluvia, sobre todo en la parte oriental de La Palma, donde las precipitaciones serán más abundantes. Los termómetros marcarán valores algo más bajos y los vientos alisios soplarán con intensidad.