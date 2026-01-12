AEMET avanza lluvias hasta el miércoles en oeste peninsular y temporal marítimo en norte con olas de cinco metros

Archivo - Olas rompen contra el faro de la localidad de San Esteban de Pravia, perteneciente al concejo de Muros de Nalón, en Asturias (España), a 28 de diciembre de 2020. - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una serie de frentes asociados a borrascas atlánticas barrerán la Península, dejando lluvias a su paso que serán más abundantes en el oeste peninsular y más escasas en la fachada mediterránea, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de rachas fuertes de viento de más de 70 kilómetros por hora (km/h) y de temporal marítimo en zonas del norte de la Península con olas de más de cinco metros.

Además, nevará en áreas de montaña y las temperaturas irán bajando a lo largo de la semana, con probables heladas en zonas del norte y centro peninsular a partir del jueves. En cualquier caso, el portavoz de AEMET ha especificado que se registrarán valores propios de la época del año o ligeramente superiores, sobre todo en los primeros días de la semana.

Por días, Del Campo ha señalado que este lunes lloverá en Galicia, Asturias, oeste y sur de Castilla y León y norte de Extremadura. De acuerdo con el pronóstico, los acumulados van a ser importantes en Galicia. En este comunidad autónoma también soplará el viento con fuerza, superando los 70 km/h. Esto provocará un temporal marítimo importante, con olas que podrán superar los cinco metros.

En el resto del país, se registrarán nubes altas y temperaturas diurnas que en general también serán altas. En este marco, se rondarán los 18ºC en puntos de la costa mediterránea.

El martes llegarán nuevos frentes asociados a las borrascas que circularán por el Atlántico Norte y darán lugar a precipitaciones en buena parte del norte, oeste y centro peninsulares, de acuerdo con el portavoz de AEMET. Eso sí, el pronóstico no recoge lluvias para la fachada mediterránea.

Este día, las precipitaciones más abundantes se darán en Galicia, extremo occidental y sur de Castilla y León y norte de Extremadura, con una cota de nieve que se situará en el entorno de los 1.400 m. Al margen de ello, se volverán a dar vientos muy fuertes en la comunidad gallega y en las montañas del tercio norte, así como un temporal marítimo importante en Galicia que dejará un día más olas de cinco metros.

En lo que respecta a las temperaturas, éstas serán más bajas en el noroeste y más altas o sin cambios en el resto. Durante esta jornada, las heladas quedarán acotadas a puntos aislados del este peninsular y a zonas de montaña y a primeras horas de la tarde se superarán los 18ºC en el valle del Guadalquivir y en puntos del área mediterránea.

EL MIÉRCOLES, DÍA DE TRANSICIÓN ENTRE EL PASO DE FRENTES

El portavoz de AEMET ha avanzado que el miércoles será un día de transición entre el paso de frentes. Por un lado, habrá un tiempo más estable y lluvias débiles en el oeste peninsular a primeras horas que irán remitiendo a lo largo del día. Por otro, se irán quedando cielos poco nubosos en la mayor parte del país.

Este día es probable que se formen bancos de niebla en el interior, especialmente cerca de valles de grandes ríos que podrán reducir la visibilidad. Además, habrá vientos más flojos que en días anteriores y las temperaturas nocturnas serán un poco más bajas, como es habitual con cielos poco nubosos. De forma paralela, se registrarán heladas en puntos de la mitad norte.

En el otro extremo, los valores térmicos diurnos quedarán por debajo de los 10ºC en la meseta norte y de entre los 10 y 15ºC en el resto del interior peninsular. En zonas del Mediterráneo y Baleares se superarán los 18ºC.

De cara al jueves, la llegada de un nuevo frente asociado a otra borrasca atlántica volverá a nublar los cielos de España y a dejar lluvias en buena parte del norte, oeste y centro de la Península, de acuerdo con Del Campo. Éstas serán menos probables en el este, donde habrá bancos de niebla, y tampoco se esperan precipitaciones en Baleares.

Durante este día, las lluvias más abundantes se darán en Galicia y la cota de nieve se situará en torno a unos 1.000 a 1.400 m, con vientos fuertes en el tercio norte peninsular y temperaturas que en líneas generales serán más bajas. Durante esta jornada se esperan heladas en la meseta norte y en páramos del centro peninsular.

FIN DE SEMANA LLUVIOSO CON NIEVE EN ZONAS DE MONTAÑA

En lo que se refiere al viernes y al fin de semana, el portavoz de AEMET ha explicado que es probable que continúen llegando frentes asociados a borrascas atlánticas con lluvias que podrían afectar a amplias zonas del territorio. En este marco, las temperaturas serán más bajas, por lo que nevará en zonas de montaña sin descartarlo en áreas circundantes a menor altitud, sobre todo en el norte y este de la Península.

A su vez, las heladas se extenderán también por amplias zonas del interior, sobre todo del norte y del centro de la Península. Por lo tanto, el ambiente será frío, más invernal.

Por último, Del Campo ha señalado que Canarias registrará cielos poco nubosos el lunes, pero que el martes un frente dejará precipitaciones por el archipiélago que serán más abundantes en el norte de las islas más montañosas y en Lanzarote y Fuerteventura. De manera local, estas precipitaciones podrán ser fuertes y estar acompañadas de tormenta.

El miércoles seguirán las lluvias en la zona, sobre todo en el norte de las islas, aunque no se descartan en puntos del resto. Durante los días siguientes, seguirá la probabilidad de precipitaciones ya solo en el norte de las islas de mayor relieve y además serán más débiles, con cielos poco nubosos en el sur del archipiélago.

En líneas generales, las temperaturas a lo largo de la semana serán suaves y no experimentarán grandes cambios, con mínimas de 15 a 17ºC y máximas de 20 a 22ºC en zonas costeras.

HASTA 100 L/M2 EN LAS PRÓXIMAS 48 HORAS

El climatólogo de Meteored, Samuel Biener, ha señalado que la llegada de un frente asociado a una borrasca atlántica dejará precipitaciones generalizadas en las próximas 48 horas. En concreto, ha indicado que los modelos de alta resolución prevén acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado (l/m2) e incluso superiores de manera puntual en las zonas más expuestas a los vientos del suroeste de Galicia, el Sistema Central y los alrededores de Sanabria.

Por días, coincide con Del Campo en decir que Galicia será la zona más afectada el lunes. El martes las lluvias seguirán siendo intensas y persistentes en la comunidad autónoma gallega mientras que con el paso de las horas se extenderán a zonas de Castilla y León y Extremadura, especialmente en Sanabria y el Sistema Central, donde serán persistentes.

A su vez, las precipitaciones también alcanzarán a varias provincias andaluzas durante este día, como Huelva, Cádiz, Córdoba y Sevilla. De acuerdo con Biener, éstas podrán ser puntualmente intensas y estar acompañadas de tormenta en estas zonas. Además, la cola del frente dejará aguaceros en Canarias, con mayores acumulados en Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte de Tenerife y Gran Canaria, donde se intensificarán las precipitaciones. Asimismo, se esperan algunos chubascos en la Comunidad de Madrid y el oeste de Castilla-La Mancha.

Por su parte, Eltiempo.es ha indicado que esta semana podría dejar acumulados de precipitación que podrían superar los 70 a 80 litros por metro cuadrado (l/m2) en zonas de Galicia; los 60 l/m2 en el norte de Cáceres; de 20 a 40 l/m2 en Huelva, Sevilla y Cádiz y entre 10 y 20 l/m2 en el resto de la vertiente atlántica.