AEMET avanza un Puente de la Constitución estable, pero con lluvias el sábado en norte, centro y oeste de la Península

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La llegada de un frente dejará lluvias en el tercio norte peninsular a lo largo de este miércoles, que el jueves se extenderán a amplias zonas del territorio pero sin llegar al Mediterráneo, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Este miércoles, la cota de nieve se situará en torno a 1.000 a 1.200 metros (m) en Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos. Durante hoy y mañana habrá un temporal marítimo importante en las costas del norte de la Península con olas que podrán superar los seis metros. Hoy será un día de transición entre el frente del martes y de esta madrugada y el que entrará por la tarde.

Según Del Campo, este último dejará precipitaciones en Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos con una cota de nieve que se situará en torno a 1.000 a 1.200 metros (m). Asimismo, también puede haber chubascos en Melilla y Baleares, localmente fuertes y de nieve en las cumbres de Mallorca. Durante esta jornada bajarán las temperaturas en el sureste.

Además, el portavoz de AEMET ha pedido atención para el temporal marítimo en Galicia y las comunidades cantábricas, donde las olas podrán superar los seis metros y provocar un peligro importante. En este sentido, ha recomendado no acercarse a playas o acantilados.

Este temporal marítimo será el jueves mientras que el frente irá avanzando por la Península, dejando precipitaciones a su paso. Tal y como recoge la predicción, estas precipitaciones afectarán a buena parte del territorio, aunque de forma más débil y ocasional al área mediterránea y Baleares. De forma paralela, caerán de manera abundante en Galicia, el Cantábrico y Pirineos, donde serán localmente fuertes e incluso podrán ir acompañadas de tormenta y granizo.

En este marco, la nieve aparecerá a partir de 1.000 a 1.300 m en Pirineos y a partir de 1.500 m en el resto. De acuerdo con Del Campo, los vientos este día serán del sur, templados, y por eso mismo empazarán a subir las temperaturas. Por zonas, puntos del Mediterráneo rondarán los 20ºC.

Los frentes serán llegando el viernes, cuando dejarán lluvias en el tercio norte peninsular y en zonas de montaña del resto del territorio. A su vez, también podrá llover de forma más débil y ocasional en otras áreas excepto por el mediterráneo. Según el pronóstico, las precipitaciones en el oeste de Galicia y el Cantábrico Oriental podrán ser persistentes y localmente fuertes.

Al margen de ello, soplarán de nuevo los vientos del sur y seguirán subiendo las temperaturas en la mayor parte del país. De esta manera, sólo habrá heladas en zonas de alta montaña y la cota de nieve se disparará por encima de 2.000 m, por lo que sólo nevará en las cumbres. En puntos del Cantábrico se rondarán los 18ºC y se sobrepasarán los 20ºC en el área mediterránea.

UN TIEMPO MÁS ESTABLE PARA EL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

En los días siguientes --los del Puente de la Constitución-- habrá una marcada tendencia a un tiempo más estable. En este sentido, el portavoz de AEMET puntualiza que el sábado lloverá de forma abundante en Galicia y con menor intensidad en el Cantábrico, Castilla y León y otras zonas del centro y el oeste de la Península. Eso sí, la tendencia es que estas precipitaciones vayan a menos.

Durante el domingo y el lunes, las lluvias querían acotadas a Galicia y a puntos del Cantábrico, aunque no se puede descartar algún chubasco en Pirineos y el entorno del Sistema Central. Además, las temperaturas seguirán subiendo. Así, el sábado se podrían rondar los 20ºC en ciudades como Bilbao, San Sebastián o Barcelona y los 23 a 25ºC en Alicante, Valencia, Murcia o Málaga. El ambiente será algo más fresco en el interior, aunque no hará frío: Madrid o Valladolid rondarán los 15ºC.

El domingo y el lunes bajarían los termómetros, pero en general los valores seguirán siendo suaves sin demasiado frío, altos para la época del año. En lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha indicado que este miércoles soplarán los vientos alisios mientras que el jueves lo harán en zonas expuestas. Asimismo, lloverá en el norte de las islas más montañosas.

De cara al fin de semana, es probable que los cielos se queden más despejados, que el viento sople con menor intensidad y que haya algo de calima. Por lo demás, las temperaturas seguirán sin cambios o serán algo más altas y suaves en el archipiélago con mínimas de entre 17 a 19ºC y máximas de entre 23 y 25ºC en zonas costeras.