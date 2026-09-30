AEMET avisa por chubascos muy fuertes y persistentes desde mañana hasta el lunes en el tercio oriental peninsular

Archivo - Varias personas caminan con paraguas, a 20 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tercio oriental peninsular registrará chubascos muy fuertes y persistentes desde este jueves hasta al menos el próximo lunes, según un aviso emitido este miércoles por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, el organismo estatal explica que un frente barrerá la Península de oeste a este el jueves. Tras eso, se desarrollará un episodio marcado por la inestabilidad causada por la entrada de aire frío en niveles medios/altos y un gran aporte de humedad del Mediterráneo.

Según explica AEMET, éste afectará especialmente al ámbito este/noreste de la Península, así como a Baleares. En este marco, un posterior estrangulamiento y aislamiento en forma de dana al oeste peninsular afectará al país hasta al menos el lunes por la mañana, lo que mantendrá el tiempo inestable en la Península y Baleares, si bien en principio con menor intensidad.

Por otro lado, se está formando un seno de bajas presiones entre el litoral sureste peninsular y Baleares que inducirá un flujo húmedo del este sobre el área mediterránea. "Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado", ha avisado el organismo estatal.

Por días, AEMET apunta a que las precipitaciones darán comienzo este jueves a mediodía áreas del interior este peninsular hacia el levante. En líneas generales, serán moderadas al inicio, pero acabarán siendo localmente muy fuertes en puntos de Castellón, Valencia, litoral norte de Alicante y sur de Tarragona. A su vez, también se registrarán en zonas aledañas de Lleida, Teruel y Cuenca.

De acuerdo con el aviso, serán probablemente persistentes, sobre todo al final del jueves y durante la primera mitad del viernes, y sobre todo cuanto más hacia los litorales y prelitorales se encuentre uno. De hecho, en estas zonas se podrán acumular cantidades superiores a los 150 litros por metro cuadrado (l/m2) en períodos inferiores a seis horas. Asimismo, es posible que Baleares también se vea afectada, con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, sobre todo desde últimas horas del viernes.

Durante el fin de semana continuarán las lluvias en amplias zonas de la Península. Los mayores acumulados se darán cuanto más al este esté uno, si bien el organismo estatal espera para esta jornada menores intensidades y acumulaciones que las de los dos días anteriores. A partir del domingo, prevé el aislamiento de una dana en el entorno del oeste de la Península, lo que conllevará inestabilidad térmica y dinámica.

AEMET incide en que la evolución de esta situación y su intensidad están caracterizadas por una gran incertidumbre espacial y temporal, también para localizar los máximos de precipitación. Por ello, recomienda llevar a cabo un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante las próximas actualizaciones.