AEMET avisa por "lluvias muy fuertes" desde el miércoles a última hora en el tercio este peninsular y Baleares

Archivo - Personas caminan por la calle con paraguas, a 13 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso por "lluvias muy fuertes y persistentes" que afectará desde última hora de mañana miércoles hasta al menos el domingo al tercio este peninsular y Baleares. Estas lluvias darán lugar a la dana Alice, la primera de gran impacto de la temporada.

A priori, la zona de mayores acumulados a lo largo del episodio el entorno del cabo de la Nao, sobre todo las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante. De acuerdo con el aviso, los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado.

En concreto, el organismo estatal ha explicado que una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios penetrará este miércoles por el oeste peninsular y avanzará hacia el este hasta conformar varios vórtices en su seno durante los siguientes días, lo que dará lugar a la dana Alice.

En superficie, un potente anticiclón al norte propiciará un flujo del este y nordeste con recorrido marítimo que aportará abundante humedad a la fachada mediterránea. Esta configuración sinóptica será bastante estacionaria, lo que proporcionará un bloqueo que hará que persistan las condiciones descritas durante varios días, con precipitaciones muy fuertes y persistentes que afectarán sobre todo al tercio este peninsular y Baleares.

Por días, AEMET ha señalado en que los primeros chubascos se esperan a última hora de este miércoles en el este de Castilla- La Mancha e interiores de la Comunidad Valenciana y que estos se extenderán desde primera hora del jueves a zonas litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana.

A lo largo de esta jornada, se extenderán a Ibiza y Formentera, Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha, sin descartarlos en otras zonas de Castilla-La Mancha, interior de Cataluña y Sistema Central. Según el aviso, se prevé que estos chubascos vayan acompañados de tormentas y alcancen intensidad fuerte, incluso localmente muy fuerte. En este último caso, hay más posibilidades de que sea así en el entorno del cabo de la Nao.

El viernes, los chubascos fuertes o muy fuertes perderán extensión y quedarán reducidos al sudeste peninsular. Sin embargo, no se descarta que alcancen el resto de Alborán y Baleares. En esta jornada, hay más probabilidades de que estas lluvias lleguen a una intensidad localmente muy fuerte en los alrededores del cabo de La Nao y del cabo de Palos.

Durante el fin de semana, AEMET espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos así como los vientos húmedos en superficie y ya el domingo perderán intensidad. En estos dos días, los chubascos más intensos, localmente muy fuertes, serán más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro y podrán alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, este de Murcia y Baleares.

El organismo estatal ha incidido en que existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada. Por ello, recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días.