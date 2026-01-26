AEMET avisa de temporal hasta el jueves, con hasta 120 l/m2 en Galicia y 15 cm de nieve en montañas de la mitad norte

Archivo - Una mujer cruza la calle en el centro de León, a 27 de noviembre de 2021 en A Coruña, Galicia (España). - Secundino Pérez - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un temporal de viento, nieve y lluvia, con hasta 120 litros por metro cuadrado (l/m2) en doce horas en zonas de Galicia entre este lunes y el martes y más de 15 centímetros (cm) de nieve en todas las zonas montañosas de la mitad norte peninsular el miércoles, recorrerá la Península hasta este jueves, cuando se espera que la situación vaya remitiendo progresivamente, según una nota informativa emitida este lunes por la Agencia Estatal de Meterología (AEMET).

En concreto, este episodio de inestabilidad atmosférica estará caracterizado por dos fases diferenciadas. La primera, que abarca este lunes 26 y martes 27, se caracterizará por precipitaciones cálidas asociadas a flujos del suroeste y sur, que afectarán sobre todo a Galicia, el Sistema Central y el suroeste de Andalucía.

En este sentido, los acumulados más importantes se esperan en puntos del interior de Pontevedra y noroeste de Ourense, donde podrían superarse los 120 l/m2 en doce horas, así como en los litorales atlánticos gallegos y suroeste de Ourense, donde se sobrepasarán los 80 l/m2 de forma local.

Además, durante el martes se darán precipitaciones también a barlovento de los principales sistemas montañosos de la mitad sur, destacando el Sistema Central occidental y el arco Bético. A su vez, también se podrán registrar chubascos localmente fuertes cerca de los litorales del suroeste de Andalucía.

Sobre los termómetros, AEMET ha especificado que las temperaturas se mantendrán relativamente suaves y habrá un ambiente templado en la mayor parte del territorio. Al margen de ello, el viento soplará de componente sur y suroeste con rachas moderadas.

La segunda fase del episodio --que será más significativa-- se producirá el miércoles 28 con la formación de una mesobaja que cruzará la Península de oeste a este, lo que generará un descenso térmico marcado, precipitaciones generalizadas y nevadas en montañas y en amplias zonas de la meseta norte.

La mesobaja provocará un descenso térmico acusado, especialmente en la mitad norte, con una caída de las temperaturas de 4 a 6ºC respecto al día anterior. Además, las precipitaciones se concentrarán a barlovento de los sistemas montañosos de la mitad sur, sobre todo en las sierras de Grazalema y Ronda, donde los acumulados podrían ser significativos.

De forma paralela, la cota de nieve bajará de forma brusca y se situará entre 800-1.000 metros en el tercio norte durante las horas centrales del día. De este modo, AEMET espera nevadas significativas en todas las zonas montañosas de la mitad norte peninsular, con acumulaciones que podrían superar los 10-15 cm en 24 horas por encima de 1.200 m.

Además no se descarta la nieve en zonas de la meseta norte, aunque en este caso se trataría de acumulados débiles inferiores a 5 cm. Durante esta jornada, el aspecto más destacado será el viento, con rachas muy fuertes generalizadas en amplias zonas del territorio, particularmente intensas a sotavento de los sistemas montañosos de la mitad sur.

El organismo estatal especifica que las rachas más importantes se esperan en el sureste peninsular y, sobre todo, en el mar de Alborán, donde se prevé superar los 100 km/h. Durante la segunda mitad del día, el núcleo de vientos más intensos se desplazará hacia el este, afectando también a Baleares.

En este sentido, AEMET admite que pequeñas variaciones en la trayectoria de la mesobaja podrían modificar de forma significativa la distribución e intensidad de las precipitaciones y nevadas. "La incertidumbre en la intensificación de esta mesobaja es considerable, ya que su desarrollo depende críticamente de su posicionamiento en el flanco izquierdo de la corriente en chorro", ha explicado.

Si bien el episodio perderá intensidad el jueves 29, todavía persistirá cierta inestabilidad residual, especialmente en áreas montañosas del norte y en el Cantábrico oriental. Aún así, detalla que las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente y el viento amainará. Además, las nevadas quedarán restringidas a zonas de montaña, con cota ascendiendo a 1200-1400 m.

"Dada la naturaleza del episodio y la elevada incertidumbre asociada a la formación e intensificación de la mesobaja, se recomienda prestar especial atención a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días, particularmente en lo referente a la distribución espacial de las precipitaciones más intensas y a la cota de nieve prevista", ha pedido AEMET a la ciudadanía.