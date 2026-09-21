AEMET cree que "es muy probable" que el otoño sea más cálido de lo normal y más lluvioso en gran parte de la Península

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MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) estima que "es muy probable" que el otoño astronómico (meses de octubre, noviembre y diciembre) sea más cálido de lo normal y más lluvioso en grna parte de la Península Ibérica.

En concreto, la AEMET señala que hay un 70% de probabilidad de que sea un trimestre más cálido de lo normal (60% en el suroeste peninsular), frente a un 10% de probabilidades de que sea más frío.

En cuanto a las lluvias, en el norte, centro y oeste de la Península hay una probabilidad del 50% de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal, frente a un 20% de que sea más seco; en el noroeste peninsular hay un 70% de probabilidad de que sea más lluvioso y 10% más seco, mientras que en el resto de España no hay una tendencia clara.

Así lo ha avanzado este lunes el portavoz de la AEMET Rubén del Campo en rueda de prensa desde la delegación de la Comunidad Valenciana, en la que ha presentado el balance climático del verano y la predicción estacional para el otoño.

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