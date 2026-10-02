AEMET emite un aviso especial por lluvias y tormentas "muy fuertes" en el tercio oriental al menos hasta el domingo

Una mujer se resguarda de la lluvia bajo un paraguas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial de fenómenos adversos por chubascos y tormentas "muy fuertes y persistentes" en el tercio oriental del país, que durará al menos hasta este domingo.

Este jueves dio comienzo un episodio marcado por la elevada inestabilidad causada por la entrada de aire frío en niveles medios/altos y un gran aporte de humedad del Mediterráneo, que afecta especialmente al ámbito este/noreste de la Península, así como a las Islas Baleares.

Además, para el domingo se espera el aislamiento de una dana al oeste peninsular, que dará continuidad al episodio de adversidad al menos hasta el domingo 4 de octubre y hará que se extiendan los chubascos y tormentas, aunque con menor intensidad que en el área mediterránea, a gran parte del territorio peninsular.

El aislamiento y su posterior evolución presenta cierta incertidumbre, lo que conlleva variaciones espaciales y temporales en la localización de los máximos de precipitación.

Así, la AEMET recomienda un seguimiento de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante las próximas horas. Los chubascos podrán dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas.

Además, advierte de que "la persistencia de chubascos intensos en zonas donde los acumulados han sido muy significativos eleva el nivel de peligro de la situación".

Durante el sábado, los chubascos fuertes o muy fuertes, incluso localmente con carácter torrencial, continuarán de forma persistente en litorales de la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde podrán acumularse más de 100 l/m2 en 12 horas.

A lo largo del día la inestabilidad tenderá a generalizarse y los chubascos y tormentas podrían afectar a buena parte de la Península, con mayor relevancia y persistencia en zonas de realce orográfico y especialmente al sur del sistema central. Se espera también que puedan ser fuertes en el cuadrante noroeste, Baleares, el oeste de la meseta sur, Extremadura y el interior de Andalucía.

El domingo, la dana permanecerá al oeste peninsular haciendo que la situación de inestabilidad se mantenga. Hay posibilidad de que las precipitaciones continúen con carácter fuerte o muy fuerte en los litorales de Cataluña, y durante la jornada, se repitan los chubascos y tormentas en ambas mesetas y sistemas montañosos de la mitad norte.

De cara al comienzo de la semana que viene, en un contexto de creciente incertidumbre, la Península seguirá bajo la influencia de la dana, que posibilitara que continúen las precipitaciones y las tormentas en el interior peninsular y áreas de montaña, aunque la tendencia es a una progresiva estabilidad en la vertiente mediterránea debido al cese del flujo mediterráneo.