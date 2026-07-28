AEMET emite un aviso especial por la ola de calor que afectará desde mañana a gran parte de la Península y Canarias

Jornada de intenso calor - Marian León - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado este martes un nuevo aviso especial de fenómenos adversos por la ola de calor que afectará desde este miércoles a gran parte de la Península Ibérica y a las Islas Canarias, y que se mantendrá al menos hasta el domingo 2 de agosto.

En los próximos días, una secuencia de dorsales afectará a la Península Ibérica, escenario donde predominarán las altas presiones sobre el Mediterráneo occidental, favoreciendo la estabilidad y los cielos despejados.

En combinación con la insolación propia de esta época del año, se espera un ascenso progresivo de las temperaturas, hasta alcanzar valores muy elevados a partir de mitad de la semana, especialmente en valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del nordeste y valles pirenaicos.

La AEMET espera un nivel de peligro importante o incluso extraordinario durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas.

Además, prevé un progresivo descenso de la capa húmeda en Canarias, que, sumado al ambiente cálido y estable, dará lugar a ascensos marcados de temperatura, con calima por encima de esta capa.

El nivel de peligro de incendio continuará en aumento hasta situarse en valores extremos, dificultando las labores de extinción, debido a las altas temperaturas, el viento de componente sur, localmente racheado, y la baja humedad generalizada.

Respecto a esto, otro fenómeno a tener en cuenta serán las posibles tormentas que puedan desarrollarse al final de la semana. El episodio de altas temperaturas podría alargarse durante la próxima semana.

Durante este martes, habrá una consolidación de la situación anticiclónica sobre la Península, así como el role y fortalecimiento de la componente sur. En este sentido, se esperan ascensos térmicos notables o extraordinarios, centrados sobre el tercio norte, siendo más bien moderados en la mitad sur.

A lo largo del miércoles 29, habrá ascensos en el tercio este y en la cuenca del alto Ebro dando comienzo al episodio de ola de calor. Así, se esperan alcanzar los 39-41ºC en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, 37-39ºC en puntos de la meseta Norte y La Mancha, así como los 40-42ºC en las depresiones del noreste y en el valle del Ebro, donde localmente podrían superarse los 42ºC.

En Canarias, la AEMET avisa de que habrá un importante ascenso térmico en medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, superándose los 36 grados en valles de esta última isla.

Durante el jueves 30, las temperaturas descenderán en el área del Cantábrico y tercio noroeste, especialmente en el interior del Cantábrico oriental, con descensos que pueden ser notables.

En el resto, se esperan pocos cambios o ascensos, lo que hará que las temperaturas sigan manteniéndose elevadas en amplias zonas. Así, las máximas podrán superar los 39-40ºC en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, zonas del interior peninsular, en el valle del Ebro y depresiones del noreste.

En Canarias volverán a repetirse los ascensos generalizados, por lo que se superarían los 36-38ºC en medianías y cumbres del sur de Gran Canaria y podrían superar los 35ºC en puntos del interior de Fuerteventura y sur de Tenerife.

En un contexto de creciente incertidumbre, la situación más probable es que el viernes 31 seguirían las temperaturas significativamente altas en el valle del Ebro y depresiones del noreste, con máximas que sobrepasarían los 38-40ºC. Mientras, en el interior de la mitad sur peninsular y valles fluviales del suroeste se superarían 39-41ºC.

Por otro lado, durante este día hay posibilidad de que se desarrollen tormentas en zonas del interior del tercio este, sistemas montañosos del noreste y Valle del Ebro.

En Canarias, se volverían a repartir los ascensos y se alcanzarían los 37-38ºC en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura, sin descartar que puedan superarse los 39-40ºC en medianías de la vertiente sur de Gran Canaria.

AGOSTO LLEGA CON MÁXIMAS DE 42ºC EN EL INTERIOR

De cara al fin de semana, aunque con elevada incertidumbre, las temperaturas máximas superarían los 40-42ºC en el interior de la mitad sur peninsular y los 39-41ºC en el valle del Ebro y depresiones del noreste. Las tormentas podrían reproducirse el interior del tercio este, sistemas montañosos del noreste y Valle del Ebro.

Respecto a Canarias, se sobrepasarían los 37-38ºC en Gran Canaria y en el interior de Fuerteventura.