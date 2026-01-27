AEMET emite un aviso por viento de 120 km/h, olas, lluvia y nieve desde 600 m en Península y Baleares hasta el jueves

Archivo - Varias personas observan el oleaje en los alrededores de la Torre de Hércules, durante el paso de la borrasca ‘Ciarán’, a 3 de noviembre de 2023, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

Una borrasca atlántica nombrada Kristin dejará viento, temporal marítimo, lluvias y nieve en la Península y Baleares hasta el jueves, según un aviso emitido este martes por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Entre otras cosas, bajará la cota de nieve en puntos de la mitad norte peninsular hasta los 600 a 700 metros (m) y hará que se puedan registrar rachas de más de 120 kilómetros por hora (km/h) en puntos del extremos sureste peninsular.

En concreto, el paso de un activo frente frío asociado a la profunda borrasca Chandra, situada sobre Irlanda, dejará durante la segunda mitad de este martes precipitaciones que avanzarán de oeste a este. Por zonas, se esperan que las mayores acumulaciones se registren en áreas a barlovento del flujo del oeste en el extremo sur peninsular y que se debiliten a su llegada al Mediterráneo.

Tras el paso del frente, AEMET prevé que continúen los chubascos en la vertiente atlántica peninsular asociados a la entrada de la masa fría posfrontal. Según explica, éste ocasionará un progresivo descenso de la cota de nieve, que se situará en torno a los 600-700 m en el cuadrante noroeste peninsular al final de la jornada.

En lo que respecta al viento, el aviso especial indica que habrá rachas ocasionalmente muy fuertes que afectarán a amplias zonas del sur y este peninsular, así como a Baleares. Las más intensas se esperan en puntos del extremo sureste peninsular. AEMET prevé que el día de mayor adversidad sea este miércoles con la entrada desde el Atlántico de Kristin, que cruzará rápidamente el país de oeste a este.

En este sentido, el impacto de mayor relevancia será la intensificación del viento, con rachas muy fuertes superiores a 90 km/h que se podrán extender por gran parte de la mitad sur peninsular, meseta norte y Baleares. De hecho, no se descarta que las rachas superen localmente los 120 km/h en puntos del extremo sureste peninsular.

De manera asociada a esta intensificación del viento, el organismo estatal pronostica un empeoramiento del estado del mar. Éste será especialmente significativo por su impacto en el sur del área mediterránea, donde se podrán superar los 4-6 m de altura de ola significativa.

En cuanto a las precipitaciones, AEMET ha indicado que éstas seguirán siendo generalizadas. De nuevo, las mayores acumulaciones se prevén en zonas de realce orográfico del extremo sur peninsular, con valores que podrán superar hasta los 80 litros por metro cuadrado (l/m2) en doce horas.

Por otro lado, la cota de nieve se situará en apenas 600-700 m durante la madrugada y primeras horas en amplias zonas de la mitad norte peninsular, con nevadas que serán significativas en torno a las principales áreas montañosas del centro y norte peninsular, así como en amplias zonas de la meseta norte. Allí se podrían superar los cinco centímetros de espesor.

Durante la tarde, el aviso avanza que se producirá un rápido ascenso de la cota de nieve, por lo que las nevadas quedarán relegadas a zonas montañosas. A partir del jueves, el organismo estatal indica que la situación irá mejorando de forma progresiva, aunque la intensa circulación atlántica continuará afectando a España durante gran parte de la semana.

De esta manera, espera precipitaciones que serán más abundantes en la vertiente atlántica peninsular, vientos de componente oeste que continuarán originando rachas localmente muy fuertes y temporal marítimo en las costas.