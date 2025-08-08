AEMET extiende el aviso por la ola de calor hasta el jueves 14, con hasta 44ºC en el suroeste peninsular el martes

Archivo - Dos personas se refrescan en una fuente del Parc Central, a 12 de agosto de 2021, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS)

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido el aviso por ola de calor un día más, hasta el jueves 14 de agosto, y ha avanzado que se registrarán hasta 44ºC el martes y el miércoles en torno a las principales depresiones del cuadrante suroeste. Además, ha indicado que las tormentas se este viernes se desplazarán mañana a puntos del sistema Central e Ibérica norte.

El organismo estatal ha previsto para este sábado descensos moderados en el norte peninsular y ascensos también moderados en el tercio suroeste. Aún así, ha indicado que se superarán los 36-38 ºC en gran parte del interior peninsular y que se podrán alcanzar los 40ºC en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir.

Al margen de ello, ha especificado que se espera un ambiente favorable para el crecimiento de tormentas aisladas que tenderán a desplazarse a puntos del sistema Central e Ibérica norte. En este marco, el fenómeno más significativo asociado a las mismas serán las rachas de viento, ya que podrán ser localmente muy fuertes.

Durante el domingo, AEMET prevé ascensos en los termómetros en el norte peninsular, litorales catalanes y tercio suroeste. El lunes, subirán de nuevo en litorales del levante, Cantábrico oriental y extremo suroeste, mientras que descenderán de manera notable en el tercio noroeste. Así, el pronóstico recoge 40-42ºC en los valles del cuadrante suroeste y 40ºC en el valle del Ebro y depresiones del noreste.

El organismo estatal ha avanzado que el pico álgico de la ola de calor en Canarias se dé entre el sábado y el lunes, cuando se podrían superar los 40ºC en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, incluso extendiéndose a zonas bajas.

Para el martes y el miércoles de la semana que viene es probable que primen los descensos térmicos en la vertiente cantábrica y tercio noreste, y, durante el martes, también en la meseta norte y en el tercio sureste. A pesar de ello, probablemente se alcanzarán los 42-44ºC en torno a las principales depresiones del cuadrante suroeste.

A partir del jueves 14, AEMET ha indicado que el escenario más probable es que haya descensos térmicos, sobre todo en la mitad occidental peninsular, que se intensificarían durante los días siguientes. A pesar de ello, las temperaturas previstas para el miércoles todavía serán anormalmente altas, por lo que es probable que este episodio de ola de calor se alargue hasta, al menos, el jueves 14.

En lo que respecta a las mínimas, el organismo estatal ha apuntado que los valores se mantendrán muy elevados en gran parte del territorio y que incluso tendrán una tendencia ascendente que será más marcada en la mitad norte peninsular. Por lo tanto, no se bajará de 23-25ºC en los próximos días en zonas del centro y sur peninsular, así como en litorales mediterráneos. A partir de este viernes, estos valores térmicos se extenderán a depresiones del nordeste.

De forma adicional, el pronóstico recoge mínimas significativamente altas en Canarias, con valores que se espera que no bajen de los 26-28 ºC, especialmente en vertientes sur.