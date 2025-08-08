Protección Civil mantiene la alerta por altas temperaturas hasta la próxima semana en casi toda España

Los medios aéreos actúan en el incendio en Tarifa, A 6 de agosto de 2025 en Tarifa, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha avanzado que mantiene la alerta por altas temperaturas en casi toda la Península y en Canarias de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Según ha advertido, las altas temperaturas previstas conllevan un importante aumento del riesgo de incendios forestales, por lo que es necesario extremar las precauciones.

AEMET ha avanzado que mañana sábado seguirá la situación de ola de calor en la Península y Canarias. De esta manera, las temperaturas serán notables en las máximas en las islas más orientales. Por zonas, las máximas descenderán en el Cantábrico, alto Ebro y norte de Galicia y de Baleares, pero registrarán ascensos en el oeste de Andalucía, de Extremadura y de Galicia, así como en Canarias.

En la mayor parte de la Península y Canarias los valores térmicos se mantendrán por encima de 35ºC. Además, se alcanzarán los 40ºC en valles de la mitad sur de la vertiente atlántica y pudiendo hacerlo localmente también en Canarias, Ebro y Miño.

Por el contrario, las mínimas registrarán pocos cambios en las islas y cuadrante sureste peninsular, con subidas de ligeras a moderadas en el resto. En este marco, estarán otro día más por encima de 20-22ºC, incluso localmente de 25ºC, en Canarias, Mediterráneo, mitad sur peninsular, depresiones del nordeste, mitad sur de la meseta norte y en zonas del sur de Galicia.

Por otro lado, el pronóstico recoge que habrá calima notable en Canarias. Asimismo, por la tarde se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular, que dejará tormentas y chubascos que podrán ser localmente fuertes y estarán asociadas con rachas muy fuertes, en el Pirineo, sistema Ibérico y aledaños del interior este. A su vez, también podrían afectar a otros entornos de montaña del norte y este peninsular.

AEMET ha indicado que las condiciones de ola de calor seguirán en la Península y Canarias durante el domingo. De esta manera, las máximas ascenderán en la mitad norte del Mediterráneo y en el oeste de Andalucía, así como, de forma notable, en Canarias, norte de Galicia, Cantábrico y alto Ebro. En el resto, habrá pocos cambios salvo por descensos en Rías Baixas y litorales del sureste peninsular.

Un día más se superarán los 35ºC en la mayor parte de la Península y de Canarias así como en puntos de Baleares. Además, se volverán a alcanzar los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y de las Canarias orientales y se podrá llegar a este valor térmico también en las depresiones del nordeste y puntos del sur de Galicia y de la meseta norte.

En las mínimas habrá predominio de ascensos ligeros, que serán más acusados en Canarias y en el extremo suroeste peninsular. Así, no bajarán de 20-22ºC, incluso localmente de 25ºC, en el Mediterráneo, mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y en zonas de la meseta Norte y del sur de Galicia. Asimismo, no se bajará de 25ºC en Canarias y zonas de medianías de las islas altas no lo harán de 30ºC.

Seguirá el episodio de calima en Canarias. Por lo demás, se mantendrá una situación de estabilidad prácticamente generalizada en el país, aunque habrá posibles lloviznas en el norte de Galicia y tormentas y chubascos en entornos de montaña por la tarde que podrían ser localmente fuertes en el Pirineo.

De cara al lunes y el martes, Camacho ha avanzado que habrá una situación de bloqueo sobre la Península Ibérica con una dorsal marcada en el Mediterráneo Occidental que dificultará la entrada de los flujos atlánticos y propiciará la estabilidad. De esta manera, España continuará bajo una masa muy cálida en niveles bajos, por lo que no se esperan grandes cambios en las temperaturas. De esta manera, seguirá la situación de ola de calor en la Península y Canarias.

LIMITAR LA EXPOSICIÓN AL SOL Y ATENDER A LAS AUTORIDADES EN FUEGOS

Ante las altas temperaturas, Protección Civil recomiendan limitar la exposición al sol, así como ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día. Por el contrario, aconseja mantenerse en un lugar bien ventilado e ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas.

Asimismo, pide beber agua o líquidos frecuentemente y vestirse con con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza; además de interesarse por los niños, los mayores y los enfermos, así como aquellas personas que vivan solas y aisladas.

Protección Civil recuerda que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales. Ante el riesgo de incendios, pide prestar especial atención a las normas de la Comunidad Autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos.

Más allá de ello, insta a no arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio por la posibilidad de que hagan efecto lupa con el sol, y, de manera más general, no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos.

El organismo estatal insiste en la importancia de acampar sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación; y avisar al 112 de forma inmediata si se descubre el fuego en su inicio.

Por lo demás, incide en no penetrar en el monte o bosque si uno se ve sorprendido por un incendio, sino ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. En caso de emergencia por incendio forestal, pide atender siempre las indicaciones de las autoridades competentes.