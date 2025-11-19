AEMET mantiene el aviso por nieve este jueves y viernes en tercio norte a 300 metros y máximas de menos de 10ºC

Archivo - Un hombre con un paraguas en una calle de Pedrafita do Cebreiro, a 5 de enero de 2024, en Pedrafita do Cebreiro, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso especial que lanzó este martes por nevadas a una cota de hasta 300 metros (m) para el tercio norte peninsular que se extenderá desde el jueves hasta última hora del viernes. De forma paralela, se espera que las máximas se sitúen por debajo de los 10ºC en amplias zonas de la Península.

Desde la tarde de este miércoles, un flujo húmedo de componente norte con gran recorrido marítimo se establecerá en el Cantábrico y dará lugar a precipitaciones moderadas y persistentes. De acuerdo con el aviso, éstas serán en forma de nieve a partir de unos 900 y 1.200 metros y se superarán espesores de cinco centímetros en puntos de la cordillera Cantábrica y de la cara norte de Pirineos, así como de zonas cercanas a la divisoria.

La cota de nieve descenderá rápidamente durante la mañana del jueves hasta situarse por debajo de los 600 m de forma generalizada en el tercio norte peninsular. AEMET ha apuntado que las nevadas que podrán afectar no sólo a áreas montañosas, sino también a zonas bajas a partir de mediodía, como puntos de interior de País Vasco, Navarra y el norte y este de Castilla y León.

Por zonas, serán especialmente copiosas en la cordillera Cantábrica, donde se podrán acumular más de 20 cm en 24 horas de forma local y sobrepasar los 40 cm en zonas altas y mejor expuestas a este flujo de norte. De acuerdo con el organismo estatal, el momento álgido del episodio tendrá lugar entre las últimas horas del jueves y la mañana del viernes.

En ese momento, la cota de nieve se situará alrededor de los 300 - 400 m en el Cantábrico oriental y alto Ebro y se podrían registrar desplomes adicionales de forma local. El aviso alerta de que es probable que se registren acumulaciones de más de tres a cinco centímetros en la zona, lo que afectaría a vías de comunicación importantes.

Además, durante el viernes se podrían acumular nuevamente más de 10 - 20 cm en puntos de montaña del tercio norte peninsular. De forma menos significativa las nevadas también afectarán durante el episodio al sur del Sistema Ibérico y al Sistema Central.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET espera que los descensos continúen el jueves y el viernes salvo las mínimas mañana en el nordeste. De esta forma, las máximas se situarán por debajo de los 10ºC en amplias zonas de la Península, a excepción del cuadrante suroeste y los litorales. Asimismo, las heladas ganarán cobertura espacial, pudiendo ser fuertes en Pirineos y moderadas en el resto de entornos montañosos de la mitad norte y las Béticas.

Por el contrario, serán débiles en otros puntos de interior, donde destacarán en la meseta Norte. A partir de la tarde del sábado, el organismo estatal prevé que una masa de aire atlántica más cálida penetre en España, lo que iniciaría un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve. Ambos se mantendrían en jornadas posteriores, por lo que las nevadas y heladas quedarían retringidas pregresivamente a zonas de montaña.