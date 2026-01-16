AEMET prevé un fin de semana lluvioso con viento fuerte y oleaje en el Mediterráneo, y frío normal para la época

Archivo - Varias personas con paraguas en una calle de Valencia, en Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Este fin de semana estará marcado por un temporal de lluvias, vientos fuertes y oleaje en el área mediterránea peninsular y Baleares, que comenzará este sábado y se prolongará probablemente hasta el miércoles, siendo el lunes y el martes serán los días más adversos, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén Del Campo, que ha añadido que las temperaturas serán normales para esta época del año.

Del Campo ha detallado que el temporal es resultado de la combinación de un anticiclón ubicado en el norte de Europa y una borrasca que se formará en el entorno del Mediterráneo Occidental. Entre ambos se establecerá un intenso flujo de vientos del este que llegarán muy cargados de humedad por haber sobrevolado el mar Mediterráneo.

Asimismo, las lluvias podrán provocar crecidas de cauces e inundaciones locales, sobre todo en zonas bajas por lo que Del Campo ha señalado que, "con esta situación es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales debido al mal estado de la mar" y ha alertado que será "peligroso acercarse a primera línea de costa". También pueden producirse caídas de ramas o de árboles y de elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado debido a los fuertes vientos.

Por días, este viernes, el paso de un frente provocará lluvias en amplias zonas del país que en el oeste de Galicia, el sur de Andalucía y Ceuta podrán ser localmente fuertes y persistentes. Al mismo tiempo, la cota de nieve bajará hasta los 800 metros en el noroeste peninsular.

El sábado seguirá lloviendo en Galicia y comenzarán a sentirse los efectos del temporal mediterráneo con precipitaciones en el centro y este peninsular y también en Baleares. En concreto, las más abundantes se producirán en el Pirineo Aragonés, Cataluña y archipiélago balear, donde podrán ser fuertes, persistentes y estar acompañadas de tormentas, con nevadas copiosas a partir de unos 1.000 a 1.400 metros. Además, las temperaturas serán más bajas y habrá heladas en buena parte de la meseta norte y páramos del centro y este de la Península.

Así, el domingo amanecerá con heladas en amplias zonas del interior, con valores en muchos casos entre -2ºC y -4ºC. También será una jornada marcada por las precipitaciones en la fachada mediterránea, especialmente en Cataluña y Baleares, donde serán fuertes y persistentes.

De igual forma, las precipitaciones podrán ser abundantes en el norte de Aragón y habrá nevadas muy copiosas este día en los Pirineos a partir de unos 1.300 a 1.500 metros. No obstante, podrá llover más débil en el Cantábrico Oriental y en la costa andaluza.

A partir del lunes, se intensificará el flujo de vientos del este, por lo que esta jornada y la del martes serán probablemente las más adversas del episodio. Del Campo ha explicado que estos vientos del este soplarán con rachas muy fuertes en zonas costeras del Mediterráneo y provocarán un temporal marítimo importante, con olas que podrían superar los 4 metros en el área mediterránea.

El lunes lloverá en Galicia, pero las precipitaciones más intensas serán en Cataluña, norte de Aragón y Baleares, donde habrá nevadas muy copiosas en los Pirineos a partir de unos 1.400 a 1.600 metros.

Aún así, las temperaturas no variarán demasiado, ya que hará frío y habrá heladas en el interior, con unos valores --en general-- propios de esta época del año, según el portavoz de AEMET.

Para el martes, es probable que se extiendan las precipitaciones y afecten a buena parte de la mitad oriental de la Península, así como a Baleares. Estas lluvias serán especialmente abundantes, localmente fuertes y persistentes en Cataluña, Comunidad Valenciana y puntos del arcipélago balear.

Se espera que el miércoles empice a remitirse el temporal mediterráneo, todavía con lluvias en puntos de la fachada mediterránea y de Baleares, mientras que nuevos frentes comenzarán a afectar a la otra parte al noroeste de la Península. Llegarán nuevos frentes por el Atlántico que dejarán precipitaciones en Galicia, Asturias y Castilla y León.

En Canarias, el fin de semana tendrá vientos del norte que arrastrarán nubes con precipitaciones en el norte de las islas más montañosas, que también llegarán de forma más dispersa a Lanzarote y Fuerteventura. Así, el viento soplará con rachas muy fuertes y las temperaturas no variarán demasiado.

El domingo lloverá más en el archipiélago con precipitaciones serán más abundantes y persistentes e incluso podrían llegar al sur de las islas. De esta forma, Del Campo ha recomendado estar informado de la predicción del tiempo y consultar los avisos de AEMET a lo largo del temporal.

LA PRÓXIMA SEMANA SERÁ MÁS FRÍA DE LO NORMAL EN OESTE Y SUR

Por otro lado, AEMET ha avanzado que en la semana del 19 al 25 de enero las temperaturas serán inferiores al promedio normal de estas fechas en el oeste y sur de la Península, por lo que será una semana de tiempo frío con heladas en el interior.

Del 26 de enero al 1 de febrero, AEMET ha señalado que la incertidumbre aumenta notablemente, como es habitual en pronósticos a un plazo tan elevado. Sin embago, con la información actualmente disponible, se prevé una semana con temperaturas propias de la época del año o más bajas de lo normal en entornos montañosos de la Península. Además, hay probabilidad de precipitaciones casi en cualquier punto del país.

La incertidumbre es todavía mayor para la semana del 2 al 8 de febrero. En principio, podrían continuar las temperaturas en torno al promedio normal en general, con precipitaciones más probables en el tercio norte peninsular y Baleares.