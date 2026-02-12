AEMET registró este miércoles siete nuevos récords de mínimas más altas para febrero, con 19,5ºC en Castellón-Almazora

Archivo - Un hombre echa una foto a una mujer en el paseo marítimo de la playa de Sanxenxo, a 4 de junio de 2021, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia, (España). - Beatriz Ciscar - Europa Press - Archivo
MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registró este miércoles siete nuevos récords de mínimas más altas para febrero, según ha informado el organismo estatal a través de un mensaje en 'X'. Entre ellos, ha destacado los 19,5ºC de Castellón-Almazora, que supera en más de 2ºC el récord anterior (17,2ºC en febrero de 2016).
Además, Valencia, Viveros llegó a los 19,1ºC (una décima más que su récord anterior, los 19ºC de febrero de 2016). Otro caso destacado fue el de Valencia Aeropuerto, que marcó 18,9ºC (siete décimas más que los 18,2ºC que alcanzó en febrero de 1979). Por su parte, Alicante batió su récord en más de dos décadas con 18,5ºC frente a los 18ºC de febrero de 1995.
Por otro lado, Gijón, Puerto marcó 14,8ºC (una décima más que su récord de febrero de 2004, 14,7ºC). Asimismo, Zaragoza Aeropuerto llegó a 13ºC, seis décimas más que en febrero de 1986, cuando alcanzó 12,4ºC. Por último, Albacete Base Aérea llegó a 12,8ºC, superando por dos décimas su récord de febrero de 2016, 12,6ºC.