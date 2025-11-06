La AEPD impone una sanción por la difusión de contenido sexual generado con IA en Almendralejo (Badajoz)

Un ordenador con las siglas AI de Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial), a 24 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). Según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España se sitúa a la cabeza del desarrollo - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS)

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado al autor de la difusión de fotografías de contenido sexual manipuladas con inteligencia artificial (IA) que incluían los rostros de personas reales en la localidad de Almendralejo (Badajoz).

Así lo ha dado a conocer este jueves la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha detallado que la resolución hace referencia a las actuaciones previas de investigación que la Agencia inició en septiembre de 2023 a partir de diversas noticias publicadas en medios de comunicación en relación con un caso ocurrido en la localidad de Almendralejo (Badajoz).

"En este caso concreto, se sanciona a la persona infractora por la difusión de fotografías manipuladas con inteligencia artificial que incluían los rostros de personas reales", ha manifestado.

En 2023, varios adolescentes utilizaron inteligencia artificial para crear y difundir imágenes falsas de desnudos de compañeras menores de edad. El Juzgado de Menores de Badajoz declaró a 15 menores de edad responsables de 20 delitos de pornografía infantil y 20 delitos contra la integridad moral, por manipular con inteligencia artificial y difundir imágenes de menores en Almendralejo para que apareciesen desnudas.

La Agencia ha destacado la "importancia de no utilizar imágenes reales de terceras personas sin su consentimiento para generar mediante inteligencia artificial nuevo contenido a partir de ellas, especialmente en el caso de menores, un colectivo de especial protección".

En este sentido, ha recordado que estos hechos en algunos casos (pornografía, fraude, etc.) son "susceptibles de una condena penal y son responsabilidad de las autoridades policiales y judiciales". "En otros supuestos, en su caso, pueden suponer una sanción por protección de datos", ha concluido.