AEPD lanza 'Diálogos de privacidad', espacio audiovisual donde el presidente y su adjunto hablan sobre protección datos

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha lanzado 'Diálogos de privacidad', un formato audiovisual en el que el presidente de la Agencia, Lorenzo Cotino, y el adjunto, Francisco Pérez Bes, dialogan con representantes institucionales y especialistas de distintos sectores.

Según ha informado el organismo estatal, Cotino y Francisco Pérez Bes abordan temas de actualidad relacionados con la protección de datos con el objetivo de "intercambiar conocimiento y aportar distintas perspectivas sobre los retos y las oportunidades del entorno digital".

La sección se inaugura con el diálogo entre el presidente de la Agencia y el director general de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), Ignasi Belda, en el que tratan temas como la innovación ética y responsable, los diferentes proyectos en marcha o la coordinación entre autoridades para aplicar la normativa de IA.

La sección Diálogos de Privacidad forma parte del Laboratorio de la Agencia, un proyecto recogido en su Plan estratégico 2025-2030 que apunta a la colaboración con personas expertas del ámbito de la academia y los sectores público y privado.

En la próxima edición de 'Diálogos de privacidad', Francisco Pérez Bes, adjunto de la Agencia conversará con Elvira Tejada, fiscal de sala coordinadora nacional contra la cibercriminalidad informática.