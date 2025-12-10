La AEPD lanza el Laboratorio de la AEPD para la "colaboración, análisis y generación de conocimiento"

Archivo - Un ordenador con las siglas AI de Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial), a 24 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). Según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España se sitúa a la cabeza del d - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha lanzado el Laboratorio de la AEPD, un proyecto dedicado a la "generación de conocimiento, el análisis prospectivo, la cooperación con personas y entidades expertas y la difusión de conocimiento y buenas prácticas".

Recogido en su Plan estratégico 2025-2030, el Laboratorio centra su actividad en la investigación, la difusión de contenidos e iniciativas externas y el apoyo a propuestas innovadoras en materia de protección de datos.

Según ha destacado la Agencia, una de las líneas más destacadas del Laboratorio de la AEPD es la creación de la 'Revista de Privacidad, Innovación y Tecnología', una publicación científica impulsada por la Agencia que está orientada a la reflexión académica, el análisis y la difusión de conocimiento.

En este sentido, otras de las iniciativas que se suman al Laboratorio de la AEPD son un blog abierto a profesionales, académicos e investigadores externos, el proyecto Diálogos de privacidad o un apartado de fórmulas de colaboración.

Con este proyecto, la Agencia ha apuntado que "apuesta por generar nuevas alianzas y fortalecer las existentes, promoviendo a la vez la generación de conocimiento, el análisis prospectivo y la colaboración transversal".