La AEPD ultima su informe de evaluación sobre la aplicación 'Radar COVID'

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) está "a punto de finalizar" la investigación sobre la aplicación 'Radar COVID', lanzada por el Gobierno para facilitar la detección de los casos de coronavirus y cortar la transmisión de la enfermedad.

Así lo ha indicado este miércoles la directora de la Agencia, Mar España, en un encuentro con los medios, en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos el 28 de enero.

En este sentido, la directora ha recordado que la AEPD abrió actuaciones de investigación sobre esta aplicación, como hizo en las comunidades autónomas donde tuvo constancia de que se estaban realizando tratamientos de datos relacionados con el Covid-19.

Preguntada sobre el denominado 'pasaporte inmunológico' puede generar problemas de privacidad, Mar España ha indicado que "depende" y ha añadido que si se trata de un 'pasaporte de vacunación' debería adoptarse, en su caso, "en el ámbito internacional y, por supuesto, en el ámbito de la Unión Europea y siguiendo siempre los principios de proporcionalidad".

"En un momento en que las vacunas ahora mismo no son globales y se está yendo por fases y por dosis, quizá sería bueno, dentro de ese principio de proporcionalidad, dar otras alternativas a los que no se hayan vacunado", ha manifestado la directora, que ha aclarado que la AEPD no tiene aún una propuesta.

El coordinador de la Unidad de apoyo y relaciones institucionales, Jesús Rubí, ha explicado que la AEPD ha recibido consultas por parte del Ministerio de Sanidad respecto del tratamiento de los datos de vacunación.

"Hay una resolución de la Dirección General de Salud Pública, en la cual se contempla la cesión de datos de personas vacunadas al Ministerio de Sanidad, pero para tratarlos de forma seudonimizada, es decir, sin datos personales para hacer mapas y seguimiento estadístico de la vacunación. Al mismo tiempo, se contempla otro sistema de información, otra base de datos, en la cual estarían las datos identificativos sólo de las personas vacunadas", ha detallado Rubí.

Asimismo, ha aclarado que esos datos identificativos servirían para obtener un certificado de vacunación "siempre que voluntariamente lo pidan esas personas".

Sobre si estos meses de pandemia han influido en la privacidad y han sido el periodo más complicado de su gestión, Mar España ha afirmado que la crisis sanitaria "no ha sido el más complicado". En cuanto a la evolución de las reclamaciones, ha precisado que en los primeros meses de la pandemia hubo una disminución del número de quejas, pero ha puntualizado que "prácticamente ya se normalizó a finales de año".

"Ahora estamos ya en cifras similares, unas 13.000 o 14.000 reclamaciones, que es lo habitual", ha apuntado la directora del organismo estatal, para después indicar que "cada vez son más complejas".