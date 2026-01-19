Afectados por las cancelaciones de trenes entre Madrid y Andalucía denuncian la "falta de soluciones" por parte de Renfe

1043969.1.260.149.20260119183116 Archivo - Viajeros en la Estación Sur de Autobuses (Méndez Álvaro), a 31 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Afectados por el corte de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) han denunciado la "falta de soluciones" que han recibido por parte de Renfe ante la situación.

Dos opositoras que habían viajado hasta Madrid desde Jerez de La Frontera (Cádiz) para realizar el examen al Cuerpo Ayudante de Instituciones Penitenciarias han explicado que tenían previsto viajar de vuelta este lunes por la tarde, pero que recibieron un correo electrónico por parte de la compañía esta madrugada en el que avisaban de la cancelación de su tren.

"Hemos ido a Atocha. En Atocha no nos han dado ningún tipo de solución. No hay nada, tampoco nos han devuelto el dinero del tren por ahora", han asegurado en declaraciones a Europa Press mientras esperaban en la estación de Méndez Álvaro para coger un autobús de vuelta a Cádiz.

"Había muchas personas jóvenes porque veníamos de hacer el examen justo esa mañana. Se volvieron para dirección Sevilla, Córdoba y Huelva en el tren de las 5. Hay compañeros que iban en el tren de detrás, los pararon a la altura de Ciudad Real durante media hora y ya los devolvieron a Madrid. Los tuvieron hasta las 3:00 de la mañana esperando en Atocha, y ya a esa hora volvieron en un autobús dirección El Puerto de Santa María", ha explicado una opositora al examen de Instituciones Penitenciarias que tuvo lugar este domingo y que se ha visto afectada por el accidente.

Otra de las afectadas ha reiterado que está "esperando a que Renfe de alguna solución". Tiene que viajar hasta Málaga, pero, al no haber billetes de autobús disponibles, lamenta que probablemente tenga que viajar hasta Granada y "buscarse la vida" desde allí.

"Teníamos el billete previsto para hoy por la mañana, con Renfe. Pero claro, nos mandaron el correo diciendo que el viaje estaba cancelado y ahora estamos buscando otras opciones. Estamos esperando a ver si nos dan alguna solución, me viene muy mal llegar tarde porque tengo que trabajar mañana", ha afirmado.

Otros viajeros que también han optado por viajar en autobús han denunciado la dificultad para conseguir billetes que les lleven hasta Andalucía desde la capital. Dos pasajeros que tenían previsto regresar este domingo en el tren de las siete de la tarde habían conseguido comprar dos billete de Socibus para este lunes, pero finalmente la compañía solo les ha enviado uno.

"Tenemos que ver si conseguimos dos para poder viajar. Esperamos encontrar solución antes de la hora de salida", ha expresado uno de ellos mientras esperaba en la cola de la compañía de autobús en Méndez Álvaro.