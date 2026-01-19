AFPE critica uso de IA para ilustrar el accidente de Adamuz: "Vulnera los principios básicos del periodismo"

Logo de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE). - AFPE

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE) ha criticado el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para ilustrar informativamente el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). "Vulnera los principios básicos del periodismo", ha indicado la asociación.

Además, ha manifestado su "profunda preocupación y rechazo" ante el uso de este tipo de imágenes y ha asegurado que "genera desinformación y, lo que es más grave, falta al respeto a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en su conjunto", ha afirmado la AFPE en un comunicado.

Según recalca, aunque algunos medios ya han "procedido a retirar o rectificar dichos contenidos, el daño ya estaba hecho". Además, recuerda que "la fotografía periodística no es un recurso decorativo ni una ilustración genérica: es un testimonio directo de la realidad".

"Sustituir ese testimonio por recreaciones artificiales presentadas como reales desvirtúa los hechos, erosiona la confianza en los medios y banaliza el sufrimiento humano", ha lamentado la AFPE.

Desde la AFPE instan a los medios de comunicación "a reforzar sus protocolos de verificación, a identificar claramente cualquier contenido generado artificialmente y, sobre todo, a apostar por el trabajo de profesionales de la imagen, formados y comprometidos con la ética informativa".

La asociación ha subrayado que "el ejercicio del periodismo, y especialmente del periodismo visual, exige rigor, honestidad y responsabilidad" y que "en situaciones de emergencia y tragedia, estos valores no son opcionales: son imprescindibles".

"La tecnología puede ser una herramienta útil, pero nunca debe emplearse para simular una realidad que no ha sido documentada, ni mucho menos para informar sobre hechos con víctimas reales", ha advertido la AFPE.

Por último, la asociación ha asegurado que "seguirá defendiendo una fotografía veraz, responsable y respetuosa, convencida de que solo desde el rigor y la honestidad se puede construir un periodismo digno y una sociedad bien informada".