Agosto llega con calor aunque el domingo y el lunes bajarán las temperaturas, con valores normales para la época

Archivo - Turistas y cordobeses se resguardan del sol - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 1 de agosto, gran parte del país seguirá bajo la influencia de la ola de calor, pero el domingo y el lunes bajarán las temperaturas que, aunque todavía serán altas, estarán más cerca de los valores promedios normales para estas fechas.

Así lo ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha advertido de que los próximos días "seguirá el peligro extremo de incendios en amplias zonas del país, por lo que habrá que extremar las precauciones en este sentido".

Del Campo ha señalado que, "aunque las lluvias no serán muy abundantes y quedarán acotadas al Cantábrico, se formarán tormentas en los Pirineos y en zonas del interior oriental peninsular, que podrán ser localmente fuertes y estar también acompañadas de granizo y de rachas de viento intensas". También ha destacado la presencia de calima en el este peninsular y en los archipiélagos.

A partir del martes, ha indicado que "es probable que se produzca un nuevo repunte de las temperaturas", por lo que se espera "calor intenso también en Canarias, por lo menos hasta el próximo martes".

Sobre las temperaturas, ha detallado que este jueves se han superado los 42 grados (ºC) en puntos de las provincias de Córdoba, Granada, Zaragoza, Navarra y Barcelona. En esta última provincia, Sant Julià de Vilatorta alcanzó 42,6ºC. En Canarias, La Aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria, alcanzó 40,6ºC en una jornada muy calurosa también en el archipiélago.

Esta madrugada, Del Campo ha apuntado que algunos puntos de la isla de Gran Canaria no han bajado de 29 ó 30ºC, aunque este viernes descienden las temperaturas en el norte y centro de la Península, "descenso que será acusado en el Cantábrico oriental y Alto Ebro".

"Suben, en cambio, en el oeste de Galicia y sur de Andalucía. Se superarán los 38 a 40ºC en el noreste, centro y sur de la península y en puntos del Valle del Guadalquivir incluso podrán superarse los 42ºC", ha añadido.

El portavoz de la AEMET ha explicado que "lloverá débilmente" en el Cantábrico y habrá tormentas en el interior oriental peninsular, localmente fuertes en los Pirineos, Sistema Ibérico y zonas aledañas.

Agosto llegará este sábado con un ascenso de las temperaturas en el Cantábrico y en el oeste de la Península, mientras que refrescará en el Mediterráneo. "La madrugada será muy cálida de todas formas en el área mediterránea y también en el interior de Andalucía, donde en algunos puntos no se bajará de 25 grados", ha comentado.

Por el día, la AEMET espera "calor intenso" generalizado de nuevo con más de 36 a 38ºC en amplias zonas y más de 42ºC de forma general en el Valle del Guadalquivir. "Un día más habrá lluvias en el Cantábrico y posibilidad de tormentas fuertes en zonas montañosas y aledañas del este peninsular que podrán ir con granizo y viento intenso", ha manifestado el portavoz.

Durante el domingo y el lunes llegará a España una masa de aire más fresca lo que, según el experto, "provocará un descenso de las temperaturas generalizado en los dos días". No obstante, ha precisado que el domingo repuntará el calor en el Cantábrico, Valle del Ebro y área mediterránea, con máximas de 36 a 38ºC en buena parte del este, centro y sur peninsular, al igual que en Mallorca.

ESTABILIDAD PARA EL INICIO DE LA PRÓXIMA SEMANA

El lunes, las máximas quedarán entre 30 y 34ºC en la mayor parte de la Península, "valores en general normales" para esta época del año, salvo en el noreste, tercio oriental peninsular y Mallorca, donde aún se podrán superar los 36 a 38ºC. "Estos dos días no habrá en general precipitaciones significativas, aunque podría haber alguna tormenta en zonas de montaña el domingo y lluvias en Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos el lunes", ha asegurado el portavoz de la AEMET.

Del Campo ha recalcado que el martes, "con un aumento de la incertidumbre, sería una jornada sin grandes cambios con calor propio de la época, pero en general sin extremos, aunque en puntos del Ebro, sureste y Mallorca se superarán los 36 a 38ºC". "Lloverá débilmente en el extremo norte peninsular y en los días siguientes podrían volver a subir las temperaturas, pero esto habrá que confirmarlo porque todavía hay incertidumbres", ha agregado.

En Canarias, las temperaturas "no van a experimentar grandes cambios hasta el martes, con calor generalizado hasta ese día". Del Campo ha detallado que se superarán los 34 a 36ºC en amplias zonas y los 40ºC en puntos de Gran Canaria.

"Las noches serán muy cálidas y no es descartable que, como esta pasada madrugada, en puntos de Gran Canaria no se baje de 30ºC", ha concluido el portavoz de la AEMET.