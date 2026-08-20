El aguilucho cenizo podría perder más de la mitad de su población en España en 20 años si no se actúa, según ONG

Aguilucho cenizo. - RAUL BAENA. SHUTTERSTOCK

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aguilucho cenizo podría perder un 59% de su población en España en las próximas dos décadas si no se actúa. Esta es la principal advertencia que ha lanzado SEO/BirdLife este jueves en relación a un estudio en el que ha participado y que revela que capacidad de esta especie para sacar adelante pollos ha empeorado de forma continuada, lo que está detrás del descenso poblacional detectado en los últimos años y anticipa un futuro aún más negativo.

La investigación, publicada en el último número de la revista 'Ardeola', la publicación científica de la propia ONG, está basada en el análisis de datos procedentes de más de 20.000 nidos de esta especie monitorizados en toda España entre 1987 y 2023 por parte de administraciones regionales y ONG de conservación. Según ha explicado, los resultados muestran una caída "clara y persistente" en el tiempo en la productividad de la especie, es decir, en el número de pollos que logra volar cada pareja reproductora.

A juicio de SEO/BirdLife, este descenso parece deberse a que cada vez más nidos "fracasan antes de que los pollos lleguen a volar", algo que los ecologistas relacionan potencialmente con los cambios que se han producido en las prácticas agrícolas. En especial, hacen referencia a las cosechas cada vez más tempranas y rápidas, "que destruyen nidos o dejan a los pollos expuestos a depredadores y a condiciones adversas".

El estudio, a cargo de un grupo de investigación del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) y de SEO/BirdLife, también utiliza modelos demográficos para proyectar la evolución futura de la población. Estos reproducen "con bastante precisión" la caída observada entre 2006 y 2017, cuando la población descendió en torno a un 25-27%, y proyectan que de mantenerse las condiciones actuales, la población podría reducirse en torno a un 59% adicional en los próximos 18 años.

En conjunto, estas cifras justificarían la reclasificación de la especie de 'Vulnerable' a 'En Peligro' de acuerdo con los criterios internacionales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que implicaría mayores obligaciones legales y de gestión para las administraciones.

En este marco, los autores del estudio han incidido en que es "imprescindible" reforzar las estrategias de conservación del aguilucho cenizo con medidas "más ambiciosas y a mayor escala", que tengan en cuenta el conjunto del paisaje agrario. Dado que España alberga la mayor población reproductora de la especie de toda la Unión Europea (UE), opinan que mejorar su éxito reproductor es una "prioridad clave" para garantizar su supervivencia.

SEO/BirdLife ha apuntado a que el avance de las cosechas y otros factores asociados a la intensificación agrícola, así como el cambio climático que conduce a mayores temperaturas durante el periodo reproductor del aguilucho cenizo reducen la eficacia de las medidas tradicionales de conservación, especialmente cuando los nidos aún tienen huevos o pollos muy pequeños.

"Sin cambios en la forma de gestionar los cultivos y sin un impulso decidido a su conservación, esta especie emblemática de nuestros campos podría seguir desapareciendo de forma silenciosa en las próximas décadas", ha advertido.