Albares agradece la solidaridad de otros países y la ayuda de la UE para luchar contra los incendios

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante el IV seminario 'España en el mundo' de la UIMP, en el Palacio de la Magdalena, a 21 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). El IV Seminario 'España en el mundo' es un foro de ref - Juanma Serrano - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mostrado este sábado su consternación por los incendios forestales que afectan a varias comunidades autónomas y ha agradecido las muestras de apoyo recibidas desde otros países, así como la ayuda prestada por la Unión Europea.

"Consternado por los incendios que asolan varias comunidades autónomas", ha escrito Albares en un mensaje publicado en la red social X, en el que ha trasladado "toda" su "solidaridad y apoyo" a los afectados y a quienes trabajan en las labores de extinción.

Asimismo, el ministro ha agradecido los mensajes de solidaridad que le están trasladando "colegas de tantos países", además de la ayuda facilitada por la Unión Europea para hacer frente a los incendios.

Está prevista la llegada de medios de Grecia e Italia, además de más de un centenar de militares del Ejército de Portugal desplazados a Ávila, tal y como ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras visitar la zona afectada y presidir la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, después de que el Gobierno haya asumido el mando único al elevarse la situación operativa a nivel 3.