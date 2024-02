Albares reclamará que el juicio oral a Pablo González, en prisión en Polonia, se celebre "lo antes posible"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reclamará que se celebre "lo antes posible" el juicio oral al periodista Pablo González, en prisión en Polonia desde hace casi dos años, cuando cubría el éxodo de personas refugiadas al comienzo de la guerra de Ucrania.

"Voy a seguir exigiendo un juicio oral lo antes posible y voy a seguir ocupándome directamente y dando instrucciones, como he hecho desde hace dos años, al embajador de España en Polonia para que él personalmente se ocupe", ha indicado este miércoles en la sesión del control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha manifestado en respuesta al diputado por el Grupo Parlamentario EH Bildu, Jon Iñarritu García. "¿Qué piensa hacer el Gobierno para garantizar el derecho del periodista Pablo González, que lleva dos años en prisión preventiva en Polonia, a un proceso sin dilaciones indebidas?", ha preguntado al ministro.

En esta línea, Iñarritu ha señalado en su intervención que "en Polonia no existe una norma que limite el tiempo máximo de prisión preventiva, a pesar de las diferentes resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". Además, ha precisado que esto, a su juicio, "busca quebrar la voluntad y la defensa de personas presas en situación que no haya pruebas contra ellas intentando que se auto inculpen".

Asimismo, ha criticado las condiciones en las que se encuentra en Polonia el periodista, que ha visto a su familia "únicamente en dos ocasiones" y "no ha podido tener contacto telefónico con ella en ningún momento".

Por su parte, el ministro ha destacado que "evidentemente" se "ocupa" del caso de Pablo González "muy directamente". "Igual que me ocupo de los casi mil presos españoles que se encuentran en estos momentos en el exterior de España", ha apuntado.

Igualmente, ha recalcado que hacen "todo" lo que está en sus manos por asegurarse que González tiene "la mayor comunicación posible". "Hacemos todo lo que está en nuestra mano, todo lo que está en nuestra mano por asegurarnos que tiene la mayor comunicación posible. Ahí están esas 17 visitas de la Embajada de España a él, los contactos en cada ocasión, y subrayo lo de en cada ocasión, que me encuentro con mi homólogo polaco. La última ha sido el día 19 de este mes", ha apuntado.

También ha subrayado que pide "sistemáticamente desde el primer día" que "se presenten las pruebas que pueda haber". "Yo también salvaguardo su presunción de inocencia. Yo no soy ni juez ni policía, soy ministro de Asuntos Exteriores y, por lo tanto, no investigo. Pero sí quiero que haya un juicio, un juicio oral, contradictorio y público, lo antes posible, y es lo que le he solicitado insistentemente al ministro de Asuntos Exteriores", ha concluido.

Este mismo miércoles los diputados de EH Bildu Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu participarán en la protesta organizada por varios grupos políticos a las puertas del Congreso de los Diputados "en solidaridad" con el periodista Pablo González, el día en el que se cumplen dos años de su encarcelamiento en Polonia.

ACTORES, JUECES Y PERIODISTAS MUESTRAN A PABLO GONZÁLEZ SU APOYO

Precisamente, el pasado 24 de febrero un grupo de personalidades del mundo de la cultura, la judicatura y el periodismo mostró en un video su apoyo al periodista Pablo González.

En el vídeo, organizado y divulgado por la asociación #FreePabloGonzález, participaron figuras como los exjueces Baltasar Garzón y José Antonio Martín Pallín y los actores Juan Diego Botto y Carlos Bardem, así como los periodistas Ana Pardo de Vera, Olga Rodríguez, Miquel Ramos, Antonio Maestre y Gervasio Sánchez, entre otros.

En el comunicado adjunto criticaron que "el secretismo en torno al caso ha sido absoluto", en tanto que "ni la familia ni nadie de su círculo cercano ha tenido noticias de lo que está sucediendo" mientras Pablo cumple 730 días "incomunicado en una pequeña celda de una prisión polaca".

La asociación tildó la situación de "inconcebible" a la vista de que todo se enmarca en un país de la Unión Europea (UE), donde "se supone que se debería respetar el Tratado de Derechos Fundamentales".

"Que un periodista detenido mientras ejercía su labor profesional se pase dos años en prisión sin juicio es algo de una enorme gravedad, no solo en lo que refiere a los Derechos Humanos del afectado, sino también para la libertad de información y expresión", recalcó.

Por todo ello, exigieron a la justicia polaca que permita al equipo legal de Pablo el "acceso completo a su expediente, y que se hagan públicas las supuestas pruebas que tienen en su contra y de las que se valen para prorrogar su detención".

Los participantes en el video de apoyo al periodista hispano-ruso criticaron la detención por parte de Polonia bajo la acusación de ser un espía ruso "aunque en todo este tiempo no haya presentado ninguna prueba, ni cargos formales", tal y como incidió el magistrado emérito del Tribunal Supremo, Martín Pallín.