Alianza Verde critica la "dejadez" en materia ambiental del Gobierno: "Hay una complacencia absoluta"

Archivo - El coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, atiende a los medios antes de un acto de Podemos, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Los dirigentes de Podemos han participado en un acto llamado ‘Nacionalizar Repsol’. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alianza Verde ha criticado la "tibieza" y "dejadez" del Gobierno en cuestiones relacionadas con la lucha climática y ambiental un día después de que el Observatorio de la Sostenibilidad dijera que España incrementó sus emisiones en 2025 en un 0,6% hasta las 270.043,11 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq).

"Mientras que en la legislatura pasada conseguimos, con gran esfuerzo, que el Partido Socialista se moviera para avanzar, ahora dentro del gobierno hay una complacencia absoluta, y no sólo no se está avanzando, sino que en muchos casos se está retrocediendo", ha criticado el coordinador federal de la formación, Juantxo López de Uralde.

A juicio del partido, el aumento de las emisiones es "un síntoma" de cómo no se están tomando medidas valientes para hacer frente a la emergencia climática. En este sentido, incide en que la "ola reaccionaria global, negacionista, marcada por un trumpismo exacerbado y por una Unión Europea (UE) desaparecida en su tradicional liderazgo 'verde' no es excusa para la inacción del Gobierno".

Por todo ello, Alianza Verde demanda "más ambición". "Necesitamos acelerar la descarbonización de nuestra economía, empezando por el transporte, pero también hay que ir mucho más lejos y más rápido en la desinversión en los combustibles fósiles. Basta ya de financiar una industria que sólo contribuye a más cambio climático", ha añadido López de Uralde, que fue diputado de Podemos en el Congreso.