La Almudena acogerá misa funeral el 29 de enero por las víctimas de Adamuz, 2 días antes del homenaje de Estado

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Santa María la Real de La Almudena, en Madrid, acogerá una misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el próximo jueves 29 de enero a las 19:00 horas, según ha confirmado este viernes la Provincia Eclesiástica de Madrid.

El arzobispado recibió este jueves a las 14:00 horas una carta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proponiendo la celebración de una misa de recuerdo por las víctimas de Adamuz, una idea que la Iglesia de Madrid ya estaba barajando desde antes de recibir la misiva.

Tras hablarlo con los obispos de Getafe y de Alcalá de Henares, las tres diócesis de la provincia eclesiástica de Madrid han decidido celebrar el funeral el próximo jueves 29 de enero. Esta fecha coincide con las misas funerales que se celebrarán en Huelva (en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced) y en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Además, esta misa funeral en la catedral de La Almudena tendrá lugar dos días antes del Homenaje de Estado por las víctimas, que se celebrará el sábado 31 de enero en Huelva, tal y como han acordado la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.