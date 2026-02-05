AMC Networks lanza el 10 de febrero AMC Western, un nuevo canal dedicado al "salvaje Oeste"

Caravana de Mujeres - AMC NETWORKS

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

AMC Networks lanzará el próximo 10 de febrero AMC Western, un único canal premium dedicado íntegramente a este género cinematográfico.

Así lo ha dado a conocer este jueves la compañía, que ha asegurado que el nuevo canal "estará repleto de obras maestras y títulos de culto desde la edad de oro del cine hasta la actualidad".

Contará con homenajes a maestros imprescindibles como John Ford, Sergio Leone, Henry Hathaway o Howard Hawks y estrellas legendarias como John Wayne, Clint Eastwood, Charlton Heston, Robert Redford, Henry Fonda o Joan Crawford.

Se podrá acceder a través de Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, DIGI, MásMóvil, R, Avatel, Telecable, Pepephone, LOWI, PTV Telecom, Cable Local y Tivify. También se puede ver en Prime Video a través de AMC Channels.

"En AMC Networks gestionamos el portfolio de marcas temáticas más amplio de la televisión de pago en España, siendo además líderes indiscutibles de audiencia en cada una de sus temáticas, y AMC Western, gracias al apoyo de nuestros partners, no será una excepción", ha afirmado Antonio Ruiz, director general y vicepresidente ejecutivo de AMC Networks International Iberia & Latin America.

En este sentido, Antonio Ruiz ha manifestado que "AMC Western es un proyecto muy ambicioso con una apuesta máxima por la calidad, con el objetivo de convertirse en la referencia absoluta del género en nuestro país".

El vicepresidente de Distribución y Programación de las marcas de ficción, factual y documentales de AMC Networks International Iberia & Latin America, Dani Pérez, ha agregado: "Estamos entusiasmados con AMC Western, un canal donde nos reencontraremos con obras maestras incontestables de la historia del cine, rescataremos títulos injustamente olvidados y descubriremos películas que permitirán al espectador tener un conocimiento más profundo del género".